Morena ignora el cumpleaños 77 de Rubén Rocha Moya: sólo su hija y funcionarios locales lo felicitan

Una ilustración editorial en acuarela digital retrata a Rubén Rocha Moya sonriente pero pensativo, rodeado de íconos de redes sociales vacíos, simbolizando su presunto aislamiento y la ausencia de apoyo público en medio de acusaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cumplió este lunes 15 de junio 77 años en el mayor aislamiento político de su carrera. Ningún líder de Morena, gobernador, senador de peso ni la dirigencia del partido le dedicó una felicitación pública.

Las únicas voces que se sumaron fueron su hija, dos diputados locales, algunos secretarios del gabinete estatal y funcionarios de rango menor, en un contraste que expone la distancia que el partido ha tomado del mandatario desde que el gobierno de Estados Unidos lo acusó formalmente de tener supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

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La última vez que Rocha Moya escribió en redes sociales fue el 26 de mayo, cuando acudió a las oficinas de la FGR en Culiacán para comparecer como testigo. Desde entonces, sus cuentas han permanecido en silencio. El gobierno federal afirma que el exfuncionario permanece en Sinaloa, bajo protección de la policía estatal, pero no ha habido apariciones públicas ni declaraciones en casi dos meses.

¿Quiénes lo felicitaron?

El contraste con años anteriores es directo. En su cumpleaños de 2023, cuando cumplió 74 años, Rocha Moya recibió felicitaciones del senador Ignacio Mier, la diputada Victoria Sánchez, la presidenta estatal de Morena en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez, y varios integrantes de su gabinete.

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En 2024, cuando cumplió 75 años, las felicitaciones llegaron desde varias cuentas de peso: Miguel Torruco, Napoléon Gómez Urrutia, Salomón Jara, Pedro Haces, Olga Sánchez Corderoe incluso voces empresariales.

Felicitaciones para Rocha Moya en el 2024. (Capturas de pantalla)

Este lunes, sin embargo, ninguna de esas voces apareció. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, no emitió ningún mensaje. Las cuentas oficiales del gobierno del estado tampoco publicaron nada. La dirigencia nacional de Morena guardó silencio.

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Ni el coordinador de la bancada en el Senado ni ningún gobernador morenista que haya salido a defender a Rocha Moya registró una felicitación pública al mandatario con licencia.

La única voz cercana fue la de su hija Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, quien publicó en Instagram una fotografía abrazando a su padre. “Feliz cumpleaños, papá. Mi cariño y admiración por ti son inmensos. Gracias por cada abrazo, cada consejo y cada momento compartido. ¡Te amamos hoy y siempre!”, escribió.

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Eneyda Rocha, hija de Rubén Rocha Moya, lo felicita. (Instagram)

Dos diputados locales de Morena en Sinaloa se sumaron desde sus redes. Manuel Guerrero Verdugo publicó: “Hay personas que, desde la raíz, siembran principios que trascienden el tiempo y dejan huella en quienes comparten el camino. Hoy, en su cumpleaños, reconozco ese origen firme que ha dado vida a valores, convicciones y amor por nuestra tierra. Le deseo salud, fortaleza y motivos para seguir celebrando”.

Se sumaron además Rodolfo Valenzuela, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado; María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política; y la cuenta de Morena Sinaloa. Algunos secretarios del gabinete estatal, entre ellos Cuitláhuac González Galindo, titular de Salud, y Omar López Campos, de Sebides, también publicaron mensajes. Carlos Rea Camacho, secretario del Instituto de Formación Política de Morena en Sinaloa, también se unió.

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La mayoría lo felicitó a través de historias en sus cuentas de Facebook.

Felicitaciones a Rocha Moya en el 2026. (Capturas de pantalla)

Acusado por Estados Unidos

El 29 de abril de 2026, el Distrito Sur de Nueva York incorporó a Rocha Moya en el expediente S9 23 Cr. 180, convirtiéndolo en el primer mandatario estatal mexicano en funciones señalado formalmente en una corte federal estadounidense por narcotráfico.

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La acusación lo señala de haberse reunido antes de las elecciones de junio de 2021 con Iván y Ovidio Guzmán, líderes de Los Chapitos, en un encuentro custodiado por sicarios armados con ametralladoras, donde habrían acordado que el cártel garantizaría su victoria electoral a cambio de protección institucional.

La acusación señala además un presunto pacto entre Rocha Moya y la facción de Los Chapitos para operar la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a las autoridades de Estados Unidos, hecho que ocurrió en julio de 2024 cuando Zambada fue trasladado en avión desde Culiacán hasta un aeropuerto en Nuevo México.

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Los cargos incluyen asociación delictuosa para importar narcóticos y posesión y conspiración para usar ametralladoras y dispositivos destructivos. El gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición. Ante la acusación, Rocha Moya pidió licencia a finales de abril, quedando formalmente sin el fuero constitucional que lo protegía.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que Estados Unidos no puede exigir la extradición de Rocha Moya sin antes enviar pruebas contundentes de lo que se le acusa. En México, la FGR lo convocó a declarar en calidad de testigo, no de imputado.

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Acudió el 26 de mayo a las oficinas de la fiscalía en Culiacán y publicó ese día en redes sociales: “Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”. Desde entonces, se desconoce su paradero.