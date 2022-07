Reforma Electoral: la segunda vuelta sólo como un mecanismo excepcional para no polarizar más a México

Se analizó la segunda vuelta electoral en el foro del Parlamento Abierto (Foto: EFE / Francisco Guasco)

Este jueves 28 de julio se llevó a cabo el segundo foro del Parlamento Abierto para discutir la Reforma Electoral que se planea instaurar en México antes de las elecciones presidenciales de 2024. En esta ocasión los especialistas discurrieron en el tema de la segunda vuelta electoral para los poderes ejecutivo y legislativo federal.

Con el nombre “Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos” Arturo Romo, licenciado por la Escuela Libre de Derecho con posgrado en Justicia Electoral; Javier Rosiles, doctor en Estudios Sociales con la especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Jaime Fernando Cárdenas, ex consejero del IFE; y Jorge Aljovín, consultor político, litigante electoral y diseñador de política pública, explicaron por qué la segunda vuelta no formaría parte del mejor sistema electoral.

Las razones fueron muchas para sostener que, idealmente, la segunda vuelta no debería de aplicarse; sin embargo, hubo quien se pronunció en favor si se tratara de una situación extraordinaria para que el ganador pueda adquirir legitimidad ante la sociedad; no obstante, esto también se puso en tela de juicio, aunque no existió una negativa rotunda.

Además de la de AMLO, se analizarán otras 48 iniciativas en materia electoral (Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que la segunda vuelta, aunque no fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su Reforma Político-electoral, en el foro se analizan casi 50 iniciativas, por lo que tratar este tema es obligatorio para el legislativo federal, pues el estudio teórico del tema, así como la comparación con naciones que ya lo implementaron debe de funcionar para tomar la mejor decisión en México.

Romo Sobarzo señaló que la segunda vuelta debe de verse como una especie de seguro de auto; es decir, se debe de tener el andamiaje para poderla realizar, pero sólo hacerlo cuando la situación lo amerite y, a su criterio, señaló que aplicaría cuando la diferencia de votos sea menor al 6% entre el primero y segundo lugar.

“Es preferente que no llegue ese incidente pero es importante no dejar de tener ese seguro. Insisto, debe ser excepcional y activarse bajo ciertos aspectos y yo propongo que sea una diferencia de 6 puntos porcentuales”

Por su cuenta, Rosiles Salas, reconoció que esta metodología sería, quizá, la única con la que la oposición podría ganar en 2024; no obstante, señaló que, además de ser cara, la segunda vuelta en todos los procesos presidenciales no necesariamente dota de legitimidad al ganador y incrementa la polaridad social en relación a los políticos que resultan electos. Para argumentar esto, señaló los ejemplos de Ecuador y Perú.

El caso de Pedro Castillo fue retomado durante el foro (Foto: Reuters)

“En estos países lo que genera la segunda vuelta es ingobernabilidad, y a mí me preocupa más la ingobernabilidad que la legitimidad”

En el caso Peruano, recordó, Pedro Castillo ganó las dos vueltas y ya hay un proceso de destitución en su contra a un año de gobierno, “lo que demuestra que la segunda vuelta no es suficiente”. En Ecuador el candidato de la izquierda ganó por 32% y “en la segunda vuelta cae a segundo lugar y pierde, y quien queda es un gobernante de derecha que ha generado grandes manifestaciones”.

Asimismo, Cárdenas Gracía dijo que con este mecanismo se obliga al elector entre dos opciones, con lo que se reduce el pluralismo político mexicano, además de que las alianzas que se forman terminan por no ser coaliciones ideológicas, sino con miras electorales, impactando negativamente en el desarrollo político y la representatividad.

La segunda vuelta es una propuesta del PAN, pero no fue bien vista, en general, por los panelistas (Foto: Twitter / @MarkoCortes)

“Al final, toda la competencia se concentra en dos polos, las alianzas terminan por forzarse y no hacerse por convicción, la legitimidad democrática obtenida es bastante cuestionable por ser artificial, tiende a disminuir el número de partidos y las figuras minoritarias no quedan representadas ni escuchadas”

Finalmente, Aljovín Navarro señaló que la democracia mexicana no está preparada para la segunda vuelta, particularmente porque no es el tiempo ni el momento para hablar de este tema cuando existen otros temas que urgen para mejorar la representación en México.

Tener una fiscalización en tiempo real, revisar de dónde vienen los financiamientos de procedencia ilícita y la violencia ejercida contra candidatos fueron planteamientos del analista que, a su criterio, deben de atenderse antes que la segunda vuelta.

SEGUIR LEYENDO: