Shanik Berman arremetió contra Imelda Tuñón por sus declaraciones sobre Maribel Guardia

La conductora criticó la conducta de Imelda Tuñón durante el conflicto legal con Maribel Guardia y advirtió que la vida "le va a romper el corazón" si impide que la actriz vea a su nieto. (Captura de pantalla Shanik Berman / Imelda Tuñón)

Shanik Berman arremetió contra Imelda Tuñón en un encuentro reciente con la prensa, donde la conductora y periodista de espectáculos calificó como “asquerosa” la conducta de la viuda de Julián Figueroa durante el conflicto legal que ambas mujeres sostienen por la custodia del menor.

“Yo creo que Imelda empezó bien y terminó horrible. Primero quiso agarrar a Maribel Guardia de trapeador y barrer el piso con ella”, disparó Berman ante los medios de comunicación.

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“Algo aquí se le destornilló”: Berman sobre los señalamientos de Tuñón

La presentadora recordó que entrevistó a Imelda Tuñón en múltiples ocasiones y que nunca sospechó que pudiera actuar de la manera en que lo hizo en las últimas semanas. Fue la escalada de declaraciones de Tuñón —en las que habló de rifar a Maribel y de supuestas agresiones sexuales contra su hijo Luis— lo que cambió su percepción.

“¿Sabes lo que es asqueroso? Perdón, Imelda, pero yo te quiero mucho, pero lo que tú hiciste, diciendo que si la rifaban, luego diciendo de que si lo violaban a Luis. O sea, ¿qué onda?”, expresó Berman, visiblemente indignada.

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La periodista de espectáculos arremetió contra la nuera de Maribel Guardia, cuestionó sus declaraciones públicas sobre supuestas agresiones y puso en duda la credibilidad del sistema judicial mexicano en esta disputa. (@maribelguardia, @julianfigueroa, Imetunon / Instagram)

La periodista admitió que, ante esas declaraciones, llegó a cuestionarse el estado emocional de Tuñón: “Yo nunca creí que estuviera en drogas. Yo la entrevisté mil veces, pero cuando empezó a hacer eso, a decir eso, yo decía: ‘Algo aquí se le destornilló’”.

“A Imelda la vida le va a romper el corazón”

Berman lanzó una advertencia directa a Tuñón, a quien responsabilizó de impedir el contacto entre la actriz costarricense y su nieto. Con un tono que mezcló la amistad y la reprimenda, la periodista no se guardó nada.

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“A Imelda la vida le va a romper el corazón. Imelda, si tú no dejas que Maribel vea a su nieto, te va a pasar algo horrible”, advirtió, y añadió que hasta el momento nadie le ha comunicado nada a Maribel Guardia sobre los avances del proceso.

La conductora también cuestionó la credibilidad del sistema judicial mexicano en este tipo de disputas. “Aquí en México un juez dice A, el otro dice B, el otro dice C, todos se pelean. ¿A qué juez le vamos a creer? A ninguno”, señaló.

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En un momento de la charla, la periodista también apuntó contra Addis Tuñón la conductora de espectáculos y ahora supuesta tutora de José Julián Figueroa, aunque dejó en claro que el afecto no la exime de la crítica. Para ilustrar la facilidad con que cualquiera puede atribuirse méritos sin respaldo, recurrió a un ejemplo irónico: “Mira que quiero mucho a Addis, pero yo también puedo decir que yo soy Miss México, ¿verdad? ¿Y dónde está la prueba? ¿Dónde está el papel?”.

Shanik advirtió consecuencias y cuestionó a los jueces involucrados en el caso. (Instagram)

El comentario apuntó a las declaraciones que Imelda Tuñón ha vertido en distintos foros sin que, a juicio de Berman, exista documentación que las sustente.

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Maribel Guardia, al centro de la polémica

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se ha intensificado en los últimos meses en torno a la custodia y el derecho de convivencia con el menor José Julián. La actriz y cantante ha buscado por vía legal mantener contacto con su nieto, mientras que Tuñón ha respondido con una serie de declaraciones públicas que han generado reacciones en el medio artístico.

Berman cerró su postura con una referencia al karma: “Karma quiere decir acción. Eso es todo. Pero a toda acción hay una reacción”.

Tras la muerte de Julián Figueroa en 2024, hijo de Guardia y expareja de Imelda, la disputa por la custodia y convivencia del menor José Julián escaló a los tribunales. Marco Chacón, esposo de Maribel, también quedó envuelto en señalamientos cruzados. El caso acumula acusaciones, declaraciones públicas y resoluciones judiciales contradictorias que mantienen el litigio sin una resolución definitiva.

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