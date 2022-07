“Es un despróposito”: Va por México anunció que rechazará Reforma Electoral de AMLO y cambios en la Guardia Nacional

El panista calificó de "innecesarias" las reformas de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

La alianza Va por México -conformada por el PRI, PAN y PRD- rechazará la Reforma Electoral y los cambios en la estructura de la Guardia Nacional que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados, mismos que serán discutidos en el próximo periodo de sesiones que inicia los primeros días de septiembre.

Fue el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, el que compartió la postura que la unión partidaria defenderá en los próximo meses, por lo que auguró que suceda lo mismo que aconteció con la Reforma Electrica, la cual no consiguió los votos necesarios y fue frenada.

Durante el tiempo que compartió con los medios de comunicación, a través del Canal del Congreso, en primer lugar, el legislador sostuvo que “es un despróposito” que se solicite una modificación en materia electoral en estos momentos en el país donde, aseguró, no existen las condiciones institucionales para darle luz verde que propone el tabasqueño.

“Podemos anticipar que hay varios temas en donde no vamos a ir: uno, es la contrarreforma electoral, es un despropósito, quieren minar al árbiro, cambiar las reglas ponerlas a modo, no hay condiciones para cambiar la legislación electora en este momento. Por ahora, la mejor reforma es no hacer reforma, y en eso coincidimos en los esencial”, refirió.

El diputado reafirmó que Va por México no votará a favor de las propuestas de AMLO (Foto: YouTube/NOTILEGIS Cámara de Diputados)

No obstante, el panista explicó que la decisión conjunta no responde a solo llevar la contra de lo que se propone desde la Cuarta Transformación, sino que, más bien, tiene que ver con que el mandatario no consultó a expertos o a organismos electorales, especialistas o al resto de los partidos políticos.

Sin embargo, adelantó que, en caso de que se apruebe un Parlamento Abierto, el papel de la unión partidaría será la de escuchar todas las propuestas, así como los puntos a favor y en contra de la reforma constitucional, pues, dijo, este repercutirá en la vida de todos los mexicanos.

Dicha posición no solo será para los cambios en el andamiaje electoral, también será compartida para la discusión sobre la posible incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), misma que Romero Hicks calificó de “absurda”.

“Hay que construir seguridad, hay cinco delitos federales que no se atienden y que explican el 90% de los homicios: delinciencia organizada, tráfico de drogas, robo de combustible, tráfico y portación de armas, (así como) robo de autotransporte. Esa es la parte federal, también tenemos que asumir con mucha autocrítica la parte local”

Finalmente, con el fin de negar controversias con el gobierno federal, el panista puntualizó que la actitud de la alianza será diferente cuando las propuestas que se emitan sean para consolidar un mejor rumbo para el país, es decir, que beneficien a la mayoría de la población.

Morena se reunió con la militancia de Morena (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Mientras tanto, el pasado domingo 17 de julio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) los beneficios que trairía consigo la reforma en materia electoral.

De acuerdo al discurso que ofreció la mandataria desde Guerrero, el paíse se podría ahorrar alrededor de 24 mil millones de pesos, pues se estarían disminuyendo “privilegios” al Instituto Nacional Electoral (INE), el cual, sentenció, debería de invertirse en aspectos de salud o educación.

No fue su único punto a favor de la propuesta de AMLO, ya que también estableció que será benéfico para el país que las autoridades sean elegidas democráticamente, así como que se dismuya el número de plurinominales en todos los congresos del país.

