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Qué pasa si mezclas bicarbonato y vinagre para limpiar (y qué no debes mezclar)

La mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio se ha popularizado como una solución casera para la limpieza, pero especialistas ponen en duda su verdadera eficacia

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Una persona con guantes y arrodillada en un piso de baldosas cepilla una mancha con una mezcla espumosa. Cerca hay una caja de bicarbonato y una botella de vinagre.
El vinagre y el bicarbonato gozan de fama en internet como soluciones para todo tipo de limpieza en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creencia de que el vinagre y el bicarbonato de sodio pueden resolver cualquier desafío de limpieza se ha instalado en los hogares, impulsada por tutoriales y consejos populares en internet.

La facilidad de acceso a ambos ingredientes y su bajo costo los han convertido en la primera opción para quienes buscan alternativas más naturales.

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Sin embargo, la eficacia real de esta mezcla y los riesgos de mezclar otros productos de limpieza son cuestiones que exigen una revisión informada.

Qué sucede realmente al mezclar vinagre y bicarbonato

La combinación de vinagre (ácido acético) y bicarbonato de sodio (base) produce una reacción química inmediata. Esta reacción genera burbujas de dióxido de carbono, lo que puede dar la impresión de estar eliminando suciedad de forma eficaz.

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No obstante, según informes de la Facultad de Química de la UNAM, el resultado de esta mezcla es la neutralización de ambos compuestos originales, convirtiéndose en agua, acetato de sodio y gas.

La efervescencia resultante es visualmente llamativa, pero no implica una limpieza más profunda ni una desinfección real.

Al mezclar vinagre y bicarbonato para limpiar, en realidad se pierde el poder desincrustante del vinagre y el efecto abrasivo del bicarbonato.

El producto final es una solución débil, incapaz de arrastrar suciedad difícil ni eliminar microorganismos resistentes.

Un envase de bicarbonato de sodio y una botella de vinagre blanco, junto a una esponja y guantes amarillos sobre una encimera de granito.
Mezclar vinagre y bicarbonato reduce la efectividad de ambos como productos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo puede ser útil y cuándo no

La mezcla de vinagre y bicarbonato puede ser útil únicamente en tareas muy puntuales, como limpiar desagües.

En este caso, la efervescencia ayuda a remover residuos ligeros, aunque no garantiza la eliminación de bacterias ni suciedad incrustada.

De acuerdo con la página Mejor con Salud, para la limpieza diaria de superficies, baños o cocinas, ambos productos por separado resultan más efectivos y seguros.

El uso aislado del bicarbonato permite neutralizar olores en neveras o armarios, y el vinagre elimina depósitos de cal en grifos o hervidores.

Sin embargo, ninguno sustituye a los desinfectantes convencionales para combatir virus o bacterias resistentes. Además, la aplicación incorrecta puede dañar ciertas superficies sensibles.

Riesgos de mezclar otros productos de limpieza

El riesgo no termina con la ineficacia de ciertas combinaciones caseras. Mezclar productos de limpieza sin conocer sus propiedades puede ser peligroso para la salud.

El IMSS advierte que la unión de sustancias como cloro, vinagre, alcohol, amoníaco o agua oxigenada puede generar compuestos tóxicos e incluso explosivos.

Por ejemplo, la mezcla de cloro con vinagre, limón o cualquier otro ácido genera gas de cloro, una sustancia altamente irritante para las vías respiratorias.

Inhalar estas emanaciones puede causar quemaduras internas, dificultad para respirar, irritación ocular y lesiones pulmonares.

De acuerdo con especialistas de la UNAM, si el cloro se mezcla con alcohol, se produce cloroformo, un compuesto que puede provocar paros respiratorios y daños hepáticos a largo plazo.

Asimismo, combinaciones como cloro y amoníaco originan cloraminas, que en altas concentraciones son tóxicas y pueden afectar gravemente los pulmones y el hígado.

Mientras que la unión de cloro con agua oxigenada libera cloratos, compuestos empleados en la fabricación de explosivos.

El uso incorrecto de productos de limpieza también puede afectar materiales del hogar.

El vinagre, por ejemplo, es ácido y puede deteriorar mármol, granito, madera no tratada o aluminio, advierten expertos de Home Healthy Home.

Tampoco se recomienda para eliminar moho resistente o limpiar superficies con grasa acumulada, donde su acción resulta insuficiente.

Persona sentada en el suelo de un baño con rostro enrojecido, cubriendo su boca con un paño. Cerca hay botellas de lejía y amoniaco, y un cubo volcado.
El IMSS alerta que mezclar cloro, vinagre, alcohol, amoníaco o agua oxigenada puede ser tóxico o peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas recomendadas y precauciones

Las fuentes oficiales coinciden en que la mejor práctica es emplear cada producto por separado, según sus propiedades específicas.

El uso responsable y la lectura de las etiquetas del fabricante son esenciales para evitar intoxicaciones y daños materiales.

Si se sospecha intoxicación por exposición a mezclas tóxicas, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud. Los síntomas pueden incluir irritación de garganta, tos, dificultad respiratoria, náuseas o lesiones cutáneas.

El mito de la limpieza “natural” y la seguridad en el hogar

Aunque los remedios caseros ganan popularidad, la evidencia científica demuestra que no todos los productos naturales son seguros ni eficaces en todas las situaciones.

El vinagre y el bicarbonato pueden tener un lugar en la limpieza cotidiana, pero su poder es limitado y, combinados, pierden utilidad.

Existen productos ecológicos formulados profesionalmente que ofrecen mejores resultados sin los riesgos asociados a mezclas inadecuadas.

La clave para un hogar limpio y seguro reside en el uso informado y responsable de los productos, respetando las advertencias oficiales y evitando combinaciones improvisadas.

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