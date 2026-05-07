Tormenta eléctrica pone en alerta a México este jueves 7 de mayo

El país enfrenta este jueves un contraste marcado entre lluvias intensas y altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en México para este jueves 7 de mayo estará marcado por un fuerte contraste entre lluvias intensas y temperaturas extremadamente altas.

Mientras estados del noreste enfrentarán tormentas con posible caída de granizo, el calor continuará afectando a gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en algunas regiones.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país y, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará lluvias muy fuertes e intensas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.

El frente frío número 49 continúa influyendo en las condiciones meteorológicas del país.

Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos.

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Estados con mayor riesgo por lluvias y tormentas eléctricas

Las condiciones más severas se esperan en el noreste del país, donde las lluvias podrían alcanzar acumulados importantes durante el día.

Pronóstico de lluvias más intensas:

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Lluvias intensas de 75 a 150 mm

Nuevo León (este y noreste)

Tamaulipas (oeste y noroeste)

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm

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Coahuila (este y noreste)

San Luis Potosí (norte y centro)

Lluvias fuertes de 25 a 50 mm

Zacatecas

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Prevén fuertes lluvias. Crédito: Cuartoscuro.

Chubascos

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Guanajuato

Ciudad de México

Lluvias aisladas

Sonora

Chihuahua

Durango

Morelos

Guerrero

Tabasco

Quintana Roo

El SMN advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, principalmente en regiones del centro, noreste y oriente del país.

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Onda de calor continuará con temperaturas superiores a 45 grados

Aunque las lluvias afectarán varias regiones, el ambiente caluroso seguirá dominando gran parte de México debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Estados con temperaturas más altas:

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Más de 45 °C Guerrero (noroeste)De 40 a 45 °C Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

La onda de calor continuará afectando a gran parte del país con temperaturas elevadas. EFE/ Mario Guzmán

De 35 a 40 °C

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Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Colima

Quintana Roo, entre otros

En la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados, especialmente en la zona norte de la capital, donde continuará la onda de calor.

Vientos fuertes y posibles tolvaneras afectarán varios estados

Otro de los fenómenos relevantes para este jueves serán las fuertes rachas de viento en el norte y centro del país.

Estados con rachas de hasta 70 km/h:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

San Luis Potosí

Nuevo León

Coahuila

Se prevén rachas de viento fuertes en diversas regiones del país durante la jornada. @SGIRPC_CDMX

Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por tolvaneras.

También se esperan rachas de viento en:

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Hidalgo

Veracruz

Quintana Roo

Yucatán

Campeche

Clima en CDMX y Valle de México: calor, lluvia y posible granizo

Para el Valle de México se pronostica una mañana con ambiente fresco y presencia de bruma, mientras que por la tarde el ambiente será cálido a caluroso.

En la Ciudad de México se esperan:

Temperatura mínima de 16 a 18 °C

Temperatura máxima de 30 a 32 °C

Intervalos de chubascos

Posibles tormentas eléctricas

Rachas de viento de hasta 50 km/h

El calor continuará predominando en gran parte del territorio nacional durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Estado de México se prevén lluvias más fuertes, principalmente en zonas del noreste, además de posibles granizadas y actividad eléctrica.

Autoridades llaman a tomar precauciones por lluvias y calor extremo

Ante el panorama meteorológico previsto para este jueves, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en estados con pronóstico de tormentas intensas y altas temperaturas.

Recomendaciones ante el clima:

Evitar cruzar ríos o calles inundadas

No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas

Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol

Revisar techos, anuncios y objetos que puedan caer por el vientoConducir con precaución en zonas con lluvia o niebla

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del frente frío número 49 y la onda de calor que afecta a gran parte del país.