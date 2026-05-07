Tormenta eléctrica pone en alerta a México este jueves 7 de mayo

El clima en México para este jueves 7 de mayo estará marcado por un fuerte contraste entre lluvias intensas y temperaturas extremadamente altas.
Mientras estados del noreste enfrentarán tormentas con posible caída de granizo, el calor continuará afectando a gran parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en algunas regiones.
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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 49 permanecerá estacionario sobre el noreste del país y, en combinación con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, provocará lluvias muy fuertes e intensas en entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí.
Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, lo que podría ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos.
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Estados con mayor riesgo por lluvias y tormentas eléctricas
Las condiciones más severas se esperan en el noreste del país, donde las lluvias podrían alcanzar acumulados importantes durante el día.
Pronóstico de lluvias más intensas:
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Lluvias intensas de 75 a 150 mm
- Nuevo León (este y noreste)
- Tamaulipas (oeste y noroeste)
Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm
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- Coahuila (este y noreste)
- San Luis Potosí (norte y centro)
Lluvias fuertes de 25 a 50 mm
- Zacatecas
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos
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- Guanajuato
- Ciudad de México
Lluvias aisladas
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Morelos
- Guerrero
- Tabasco
- Quintana Roo
El SMN advirtió que las tormentas podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, principalmente en regiones del centro, noreste y oriente del país.
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Onda de calor continuará con temperaturas superiores a 45 grados
Aunque las lluvias afectarán varias regiones, el ambiente caluroso seguirá dominando gran parte de México debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
Estados con temperaturas más altas:
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Más de 45 °C Guerrero (noroeste)De 40 a 45 °C Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
De 35 a 40 °C
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- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Colima
- Quintana Roo, entre otros
En la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados, especialmente en la zona norte de la capital, donde continuará la onda de calor.
Vientos fuertes y posibles tolvaneras afectarán varios estados
Otro de los fenómenos relevantes para este jueves serán las fuertes rachas de viento en el norte y centro del país.
Estados con rachas de hasta 70 km/h:
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Nuevo León
- Coahuila
Las autoridades alertaron que estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y reducción de visibilidad por tolvaneras.
También se esperan rachas de viento en:
- Ciudad de México
- Estado de México
- Puebla
- Hidalgo
- Veracruz
- Quintana Roo
- Yucatán
- Campeche
Clima en CDMX y Valle de México: calor, lluvia y posible granizo
Para el Valle de México se pronostica una mañana con ambiente fresco y presencia de bruma, mientras que por la tarde el ambiente será cálido a caluroso.
En la Ciudad de México se esperan:
- Temperatura mínima de 16 a 18 °C
- Temperatura máxima de 30 a 32 °C
- Intervalos de chubascos
- Posibles tormentas eléctricas
- Rachas de viento de hasta 50 km/h
En el Estado de México se prevén lluvias más fuertes, principalmente en zonas del noreste, además de posibles granizadas y actividad eléctrica.
Autoridades llaman a tomar precauciones por lluvias y calor extremo
Ante el panorama meteorológico previsto para este jueves, las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones, especialmente en estados con pronóstico de tormentas intensas y altas temperaturas.
Recomendaciones ante el clima:
- Evitar cruzar ríos o calles inundadas
- No resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Mantenerse hidratado y evitar exposición prolongada al sol
- Revisar techos, anuncios y objetos que puedan caer por el vientoConducir con precaución en zonas con lluvia o niebla
El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del frente frío número 49 y la onda de calor que afecta a gran parte del país.
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