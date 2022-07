Nuevo audio de Alito Moreno es asqueroso, nos van a querer tumbar: Layda Sansores

(Fotos: Cuartoscuro, Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, advirtió que el nuevo audio sobre Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, que revelará este martes a las 20 horas durante la transmisión de su programa Martes del Jaguar es “asqueroso”.

Sansores San Román advirtió, además, que debido a la naturaleza del material que dará a conocer esta noche les “van querer tumbar la transmisión”.

El anunció de la gobernadora morenista se dio en medio de las críticas surgidas de diversos sectores de la opinión pública luego que insinuó que la Fiscalía de Campeche presuntamente encontró fotografías íntimas de algunas legisladoras del PRI, las cuales estaban en algún dispositivo electrónico del actual líder nacional priista.

Sansores afirmó en su programa “Martes del Jaguar” del 5 de julio que tenía pruebas de que Alejandro Moreno habría obtenido fotografías íntimas de algunas legisladoras de su partido.

“Pero cuidado diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos en, de veras, unas hasta desnudas, entonces se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos, no, no pueden intimidar así con este señor, porque él no tiene escrúpulos”, dijo la gobernadora ante las cámaras.

Abraham Mendieta acompañó a Layda Sansores (Foto: Facebook/Layda Sansores)

Las declaraciones públicas de la morenista generaron diversas reacciones, en las que abundaron señalamientos por violencia de género hacia la propia Sansores por revictimizar a las diputadas y, en caso de que sus declaraciones fueran verdaderas, no haber denunciado el material ante una autoridad competente.

Críticas contra Sansores por insinuar la existencia de fotografías íntimas

Como parte de las voces en contra de la supuesta existencia de material sensible de mujeres que militan en el PRI, la activista Olimpia Coral Melo se pronunció en redes sociales, donde escribió: “Que empiece Alito Moreno con reflexionar su machismo y no utilizar la causa. Que empiecen los pp con señalar sus omisiones desde adentro. Que Layda Sansores enfoque la culpa a los posibles agresores y no a las víctimas. Y que empiecen todos a hacer conciencia #LeyOlimpia”.

Además, militantes del partido en el Estado de México señalaron a Layda Sansores por haber incurrido en conductas “violentas” y “discriminatorias”.

Infobae/ Karina Hernandez

Durante una conferencia de prensa celebrada el 18 de julio, el presidente del PRI en el Edomex, Eric Sevilla, expresó su respaldo total para acompañar todos los procedimientos legales por violencia política en razón de género en contra de Layda Sansores.

Esto, después de que diputadas y diputados federales del partido presentaran una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 12 de julio en contra de la gobernadora

Por su parte, la diputada federal Cristina Ruíz Sandoval aseveró que las declaraciones de Sansores constituyen delitos federales como violencia política en razón de género, violencia a la identidad sexual agravado, violencia mediática y digital, así como amenazas “que ameritan pena privativa de la libertad”.

Adela Micha arremetió contra Layda Sansores, aseguró que sus revelaciones fueron una "vileza" FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Además, la periodista Adela Micha aseguró que la gobernadora incurrió en la violencia de género al criminalizar a las diputadas priistas, e incluso etiquetó las palabras de Layda Sansores como “una auténtica vileza”.

“Aquí quiero detenerme para recalcar que lo que hizo la gobernadora, es sin duda violencia de género. Revelar que esas imágenes existen, criminaliza a las mujeres (...) Si quien la revictimiza es otra mujer, estamos entonces frente a una auténtica vileza”, aseguró la comunicadora.

Además, aseguró que no se trata de una adversaria política en este caso, sino de mujeres que vieron aplastada su dignidad luego de las revelaciones de la gobernadora abanderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche.

