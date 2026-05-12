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México publica prelista para el Mundial 2026: Quiñones, Fidalgo, Álex Padilla, Denzell García, Richard Ledezma y Mateo Chávez como novedades

El conjunto dirigido por Javier Aguirre entregó a la FIFA una nómina provisional compuesta por futbolistas experimentados, elementos jóvenes y debutantes de distintas ligas, en espera del recorte final exigido por el organismo internacional

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México publica prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 (AP Foto/Fernando Llano)
México publica prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026 (AP Foto/Fernando Llano)

La Selección Mexicana reveló este martes 12 de mayo una prelista de 55 jugadores elegidos por el entrenador Javier Aguirre para la Copa Mundial 2026. La nómina, ya remitida a la FIFA, mezcla históricos, talentos consagrados en Europa y jóvenes promesas del futbol mexicano, e introduce varios nombres que jamás habían figurado en listas mundialistas.

La Dirección Deportiva presentó la lista como un primer filtro, de donde saldrá la lista definitiva que representará a México en la cita global. Entre las novedades más llamativas aparece Alex Padilla, portero del Athletic Club de España, cuyo nombre circulaba en rumores, pero nunca había integrado una preselección oficial.

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La presencia de Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, es otro dato singular, el naturalizado mexicano figura a convertirse en uno de los elementos sobresalientes del Tri en la ofensiva para el Mundial.

En la defensa destacan los reconocidos nombres de César Montes y Johan Vásquez, ambas figuras son parte de una zaga renovada, a la que se suman nombres nuevos como Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Richard Ledezma (Chivas), hasta ahora sin experiencia mundialista.

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En el mediocampo, Aguirre convierte a la Liga MX y la exportación europea en dos polos de talento. Aparecen Edson álvarez (Fenerbahce), Luis Chávez (Dinamo Moscú) y Obed Vargas (Atlético Madrid), mientras que el bloque doméstico lo componen jugadores recurrentes en selecciones juveniles, como Jeremy Márquez (Cruz Azul) y Erick Sánchez (América).

El ataque combina experiencia y juventud. Figuran allí Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (AC Milan) y Alexis Vega (Toluca). Sin embargo, César Huerta, traspasado esta temporada al Anderlecht de Bélgica, constituye uno de los nombres inesperados, tras un ascenso meteórico en la liga europea.

Guillermo Ochoa resiste una Copa más, ahora en el AEL Limassol de Chipre, mientras que el arco se completa con rostros que nunca antes integraron prelistas mundialistas, como Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Moreno (Pachuca).

El comunicado resalta la inclusión de seis equipos extranjeros representados a través de futbolistas mexicanos: el Athletic Club, el Real Betis, el Anderlecht, el Lokomotiv, el Fenerbahce, el Genoa, el PAOK y el Celtic. Este dato subraya la internacionalización del plantel y ofrece una postal inédita: México tendrá potenciales representantes en ocho ligas extranjeras distintas si la mayoría de estos nombres llegan a la lista final.

Por otro lado, clubes históricos como Guadalajara, América y Toluca mantienen su peso, cediendo a varios convocados cada uno. En total, Guadalajara aporta siete nombres, una cifra récord respecto a prelistas recientes.

Con la difusión de este documento, comienza la cuenta regresiva hacia el recorte definitivo. La FIFA exigirá dentro de un mes la nómina final de veintitrés futbolistas. El documento de la Selección Nacional de México no establece aún criterios específicos para la reducción, pero anticipa competencia interna intensa, dado el equilibrio entre figuras en plenitud y otros que buscan aún su consolidación internacional.

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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