México

U2 aparece de sorpresa en el Centro Histórico para grabar video musical

Bono y su banda llegaron a CDMX y emocionaron a los capitalinos con la filmación de “The Streets of Dreams”

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Bono
Bono y U2 se reunieron así con sus fans mexicanos (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La banda U2 realizó este 12 de mayo la grabación de un video musical en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde convocó a seguidores mexicanos para participar en el rodaje.

Miembros del grupo, incluido Bono, interpretaron uno de sus temas sobre un camión, sorprendiendo a quienes se encontraban en el lugar. El video musical en cuestión es de un nueva tema llamado The Streets of Dreams.

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Previamente, U2 invitó a algunos fans mediante correos electrónicos para sumarse al evento. La filmación se llevó a cabo en la Plaza de Santo Domingo.

La presencia de la agrupación generó expectativa y congregó a decenas de personas en el sitio.

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Los extras fueron fans mexicanos

La banda congregó a cientos de fans mexicanos en el Centro Histórico para la filmación de The Streets of Dreams, su nuevo video musical

La expectativa creció entre los seguidores mexicanos de U2 cuando un correo electrónico inesperado llegó a sus bandejas de entrada. Los suscriptores del sitio oficial recibieron una invitación exclusiva para participar como extras en la nueva producción audiovisual de la banda, generando una oleada de emoción y especulaciones en redes sociales.

La dinámica exigía mantener un nivel de confidencialidad poco común: la ubicación precisa del rodaje solo se comunicó a quienes completaron un formulario en línea antes del viernes 8 de mayo.

La convocatoria fue clara en sus condiciones: solo podían participar personas mayores de 18 años, capaces de permanecer de pie durante varias horas, y preparadas para soportar tanto el sol como la posible lluvia de la Ciudad de México.

El evento estableció un horario que se extendía desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, anticipando una larga jornada de grabación.

Así fue la filmación de The Streets of Dreams

U2
Fotos: prensa U2

El despliegue logístico para la grabación de “The streets of dreams” en la Plaza de Santo Domingo movilizó a cientos de personas y requirió la instalación de decenas de cámaras de alta definición, grúas, reflectores y equipos de iluminación especializada.

Equipos técnicos trabajaron desde la madrugada para transformar la dinámica cotidiana de comerciantes y peatones, mientras un operativo vial y peatonal garantizó el flujo en las calles durante la jornada.

Los fans convocados respondieron a la invitación, manifestando su entusiasmo por participar junto a Bono, The Edge, Adam y Larry durante el rodaje. La interacción entre los músicos y sus fanáticos generó expectación en las calles vecinas al set, provocando que algunos locales fueran resguardados y que la circulación se ajustara durante las horas de trabajo.

La producción exigió a los fanáticos soportar largas horas bajo el sol capitalino, siguiendo las indicaciones del cuerpo de directores para repetir tomas específicas hasta obtener el resultado visual buscado. El compromiso y la disciplina de los participantes se reflejaron en el ambiente, mientras el personal coordinó movimientos y coreografías entre la multitud.

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