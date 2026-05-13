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Henry Martín y Néstor Araujo, posibles bajas del América: su destino sería Atlante

El club azulgrana buscaría desarmar al América en su regreso a la Liga MX

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Atlante buscaría fichar a ambos jugadores americanistas en su regreso a primera división.
Atlante buscaría fichar a ambos jugadores americanistas en su regreso a primera división.

El futuro inmediato de Henry Martín y Nestor Araujo en el fútbol mexicano se ha convertido en objeto de especulación, ante las versiones sobre una posible salida del Club América y un eventual fichaje por el Atlante.

La relación entre Martín y el América atraviesa momentos de cambio, especialmente tras el reciente penal fallado ante Pumas.

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Sin embargo, diversos reportes coinciden en que la decisión de buscar un nuevo destino responde a la etapa de contrato del delantero, su edad y la estrategia de la directiva para obtener algún beneficio en caso de su salida, pero no hay certeza sobre el desenlace de la operación.

Por otro lado, Araujo ya finalizaría contrato con los azulcremas por lo que su salida se daría más fácil.

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¿Puede Atlante competir con el salario de Henry Martín?

El principal obstáculo para que Henry Martín se convierta en jugador del Atlante está en el aspecto financiero.

Reportes indicarían que el delantero percibe actualmente 3,5 millones por temporada en América, una cifra elevada para los estándares del club azulgrana, que recién regresa a la Primera División y debe ajustar su presupuesto.

Atlante necesitaría igualar o acercarse notablemente a ese salario para convencerlo, mientras que ofertas internacionales podrían ser aún superiores, como distintos medios señalan que el San Diego FC ofrecería una cantidad atractiva de dinero

La afición explotó contra ‘La Bomba’ luego de la eliminación azulcrema frente a Pumas.
La afición explotó contra ‘La Bomba’ luego de la eliminación azulcrema frente a Pumas.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un acuerdo. Aunque distintos medios mencionan que Atlante ya estaría negociando con el atacante.

Otras fuentes aseguran que no existen acercamientos formales entre el club y el entorno del jugador, por lo que la operación sigue siendo especulativa.

El propio entorno de Martín busca asegurar que cualquier salida deje una compensación económica al América, respetando su contrato vigente hasta 2027.

Para quienes se preguntan cuál es la situación actual de Henry Martín y el Atlante, la realidad es que el traspaso todavía no está cerrado.

El futuro del delantero dependerá de la capacidad del Atlante para formular una oferta atractiva y de la voluntad de ambas partes para alcanzar un acuerdo en los próximos meses.

El Piojo vería con buenos ojos sumar a sus filas a los americanistas. (Ilustaración: Jesús Aviles - REUTERS/Eloisa Sánchez)
El Piojo vería con buenos ojos sumar a sus filas a los americanistas. (Ilustaración: Jesús Aviles - REUTERS/Eloisa Sánchez)

La postura del América

Mientras tanto, el América mantiene su postura de buscar salidas ordenadas para sus futbolistas con contratos vigentes.

La directiva pretende evitar que jugadores como Martín o Néstor Araujo se marchen sin dejar ingresos, lo que podría acelerar negociaciones en el mercado de verano.

No obstante, desde el club y el entorno de los jugadores insisten en que no existe presión inmediata y que cualquier decisión será tomada en conjunto, considerando tanto el aspecto deportivo como el económico.

En el panorama actual, la llegada de Henry Martín y Nestor Araujo al Atlante representa una posibilidad abierta, pero no hay garantías de que se concrete para el Apertura 2026.

Los aficionados deberán esperar a que el mercado de verano avance para conocer el desenlace de una de las transferencias más comentadas del fútbol mexicano reciente.

Por ahora, no existe ningún acuerdo confirmado y las negociaciones continúan en un terreno de incertidumbre.

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