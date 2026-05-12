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Cancelan todos los conciertos del Festival del Mundial, Gol de Oro, en los que cantarían Ximena Sariñana, DLD y Kinky

Aunque no se ha dado una confirmación oficial sobre los motivos, usuarios especulan que se debió a una baja venta de boletos

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Imagen en tonos grises de un cartel con el texto 'GOL DE ORO 2026'. Un gran sello rojo con la palabra 'CANCELADO' cruza la imagen diagonalmente.
A sólo semanas del inicio, la esperada serie de conciertos previos al Mundial 2026, queda descartada inesperadamente. (Ocesa/Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente festivo que se preparaba en la Ciudad de México para celebrar la llegada del Mundial 2026 sufrió un giro inesperado. Los conciertos del Festival Gol de Oro, que reunirían a reconocidos artistas como Ximena Sariñana, DLD y Kinky en el Pabellón del Palacio de los Deportes, han sido cancelados a pocas semanas de su inicio.

La noticia tomó por sorpresa a fanáticos y público general, quienes aguardaban ocho noches de música y encuentros musicales en formato “versus”, justo antes del arranque del torneo internacional.

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El evento iba a reunir a artistas reconocidos como Ximena Sariñana, Kinky y Dorian en el Pabellón del Palacio de los Deportes. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
El evento iba a reunir a artistas reconocidos como Ximena Sariñana, Kinky y Dorian en el Pabellón del Palacio de los Deportes. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

Hasta ahora, los organizadores no han dado una explicación oficial, aunque en redes ya circulan especulaciones sobre la baja venta de boletos como posible causa por detrás.

Un festival que prometía fusionar música y espíritu mundialista

El Festival Gol de Oro se había anunciado como una propuesta inédita para celebrar la Copa del Mundo en México, con jornadas musicales en formato de “versus” entre bandas y artistas de distintos países.

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  • Las presentaciones estaban previstas para ocho noches consecutivas, del 2 al 9 de junio de 2026.
  • El cartel incluía a DLDDorianXimena SariñanaLeo RizziKinkyDigitalismAterciopeladosLos PericosPoolsideClubzLos RabanesLa Tremenda KorteSonido La ChangaSystema SolarSilvestre y la Naranja y Natalia Lacunza.
  • Cada noche, dos artistas o bandas compartirían escenario en un formato de enfrentamiento musical que buscaba reflejar el ambiente de la Copa Mundial.
(Foto Instagram: @kinkytheband)
La propuesta musical fusionaba el ambiente mundialista con presentaciones en formato de enfrentamiento entre bandas y artistas de distintos países. (Foto Instagram: @kinkytheband)

De esta manera, la expectativa era reunir a miles de aficionados de la música y el futbol en un solo espacio, generando una experiencia única en la capital.

Cancelación confirmada en todas las fechas

Con la proximidad del evento, la cartelera publicada en Ticketmaster muestra ahora todos los conciertos marcados como cancelados.

  • Las jornadas planificadas, que incluían duelos como DLD vs Dorian y Kinky vs Digitalism, ya no se llevarán a cabo.
  • La cancelación afecta a quienes esperaban la fusión de géneros en el Pabellón del Palacio de los Deportes.
  • Usuarios de redes sociales han señalado la baja venta de entradas como posible causa, aunque no existe confirmación oficial.
La cancelación abarca todas las fechas que habían sido publicadas en la cartelera de Ticketmaster. (Captura de pantalla)
La cancelación abarca todas las fechas que habían sido publicadas en la cartelera de Ticketmaster. (Captura de pantalla)

Esta decisión deja sin efecto a una de las propuestas musicales más ambiciosas vinculadas al Mundial.

¿Qué pasará con los boletos? Opciones y proceso de reembolso

Quienes adquirieron boletos para el Festival Gol de Oro podrán acceder al reembolso correspondiente.

  • Para compras digitales, el reembolso será automático y dependerá de los tiempos de cada institución bancaria.
  • Para boletos físicos, los asistentes podrán acudir a los centros de venta autorizados.
Entre las posibles causas de la cancelación del Festival Gol de Oro, usuarios de redes sociales han apuntado la baja venta de boletos. (X/ @georgealmg)
Entre las posibles causas de la cancelación del Festival Gol de Oro, usuarios de redes sociales han apuntado la baja venta de boletos. (X/ @georgealmg)

Hasta ahora, los organizadores no han emitido un comunicado oficial, por lo que persiste la expectativa entre los asistentes sobre una explicación formal y los detalles finales para la devolución de los pagos.

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