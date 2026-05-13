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Marcel Ruiz, Luis Chávez, Chino Huerta, Richard Ledezma y todos los jugadores que aún sueñan con ir al Mundial

La prelista presentada por Javier Aguirre da un nuevo impulso a futbolistas que buscan reincorporase a la competencia por estar dentro de los 26 seleccionados

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Cuatro jugadores de fútbol mexicanos, en camisetas verdes con patrones geométricos y shorts blancos, celebran en un estadio con público.
Marcel Ruiz, Luis Chávez y Richard Ledezma encabezan la inesperada lista de jugadores que, tras lesiones o ausencias, recuperan su sueño de sumarse en la convocatoria final. (Imagen ILustrativa Infobae)

La prelista de 55 jugadores dada a conocer por Javier Aguirre mantiene viva la esperanza de varios futbolistas mexicanos que, pese a no figurar en la primera convocatoria o haber quedado relegados por diferentes circunstancias, todavía sueñan con disputar el Mundial 2026.

Nombres como el de Marcel Ruiz, Luis Chávez, César “Chino” Huerta y Richard Ledezma resurgen como opciones particularmente llamativas para integrar la lista definitiva, en un proceso de alta competencia interna.

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Richy Ledezma sorprendió al ser descartado en la primera lista, pese a que compañeros en Chivas como González, Rangel, Gutiérrez y Alvarado si fueron considerados. REUTERS/Eloisa Sanchez
Richy Ledezma sorprendió al ser descartado en la primera lista, pese a que compañeros en Chivas como González, Rangel, Gutiérrez y Alvarado si fueron considerados. REUTERS/Eloisa Sanchez

La decisión final se tomará en las próximas semanas, cuando el cuerpo técnico reduzca la nómina a los 26 elementos que representarán a México en la máxima cita futbolística. Para estos jugadores, la prelista representa una nueva oportunidad para convencer a Aguirre y sumarse al grupo.

Los descartados que vuelven a la pelea

Algunos futbolistas que habían quedado fuera de la primera lista o que no eran considerados favoritos ahora aparecen en la prelista y mantienen la ilusión mundialista.

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  • Marcel Ruiz (Toluca): mediocampista de gran regularidad en Liga MX que había sido descartado por una lesión.
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul): volante que había destacado en convocatorias recientes..
  • Richard Ledezma (Chivas): joven talento que sorprendió al quedar fuera, mientras compaeros como Brian Gutiérrez y Armando González si fueron oficializados.
  • Denzell García (FC Juárez): mediocampista con crecimiento reciente que ha despertado el interés de diversos clubes.
  • Antonio Rodríguez (Tijuana) y Álex Padilla (Athletic Club): porteros que sorprendieron al ser incluidos.
  • Bryan González (Chivas), Jesús Angulo (Tigres), Ramón Juárez (América) y Everardo López (Toluca): defensores que habían sido descartados por pocos llamados.
La ausencia de Marcel Ruiz en la primer lista de jugadores de la Liga MX desató diversas críticas de aficionados y la propia directiva de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez
La ausencia de Marcel Ruiz en la primer lista de jugadores de la Liga MX desató diversas críticas de aficionados y la propia directiva de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Esta lista refleja así la apertura del cuerpo técnico para considerar rendimiento reciente, recuperación de lesiones y proyección a futuro. La competencia interna hasta el corte final será intensa, con cada jugador buscando mostrar su mejor versión en las concentraciones y partidos previos.

Recuperados y sorpresas desde Europa

Varios futbolistas que estuvieron fuera por lesión o falta de actividad en el extranjero ahora aparecen en la prelista.

  • Luis Chávez (Dinamo Moscú): se recuperó de problemas físicos y regresa a la consideración.
  • César “Chino” Huerta (Anderlecht): tras superar una lesión, se suma a la lucha por un puesto como extremo.
  • Julián Araujo (Celtic) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar): defensores que se buscar recuperar ritmo competitivo.
  • Obed Vargas (Atlético de Madrid): joven mediocampista que destaca en Europa y recibiría su primera gran oportunidad.
  • Jorge Ruvalcaba (NY Red Bulls), Elías Montiel (Pachuca), Jordan Carrillo (Pumas): juveniles que emergen gracias a su desempeño reciente en sus equipos.
Luis Chávez fue uno de los futbolistas más destacados para Mérxico en Qatar 2022; su rehabilitación y reciente regrso a las canchas podrían valerle la convocatoria al Mundial de nueva cuenta. REUTERS/Molly Darlington
Luis Chávez fue uno de los futbolistas más destacados para Mérxico en Qatar 2022; su rehabilitación y reciente regrso a las canchas podrían valerle la convocatoria al Mundial de nueva cuenta. REUTERS/Molly Darlington

De esta manera, el cuerpo técnico valorará su estado físico y futbolístico antes de tomar la decisión final.

Los delanteros que mantienen la ilusión

En la zona ofensiva, varios futbolistas que vieron reducidas sus esperanzas tras la confirmación de González, Martínez, Vega y Alvarado conservan posibilidades de estar en la Copa del Mundo.

  • Julián Quiñones (Al-Qadsiah): naturalizado mexicano en gran momento que es el máximo goleador de la Saudi Pro League y que aspira a su debut mundialista y ju
  • Santiago Giménez (AC Milan): referente que está volviendo fortuitamente de una aparatosa lesión.
  • Germán Berterame (Inter Miami): delantero que que juega en uno de los equipos principales de la MLS.
Santi Giménez se ha reincorporado de apoco a los partidos con el AC Milán, luego de superar una cirugía por lesión crónica en el tobillo derecho. REUTERS/Daniele Mascolo
Santi Giménez se ha reincorporado de apoco a los partidos con el AC Milán, luego de superar una cirugía por lesión crónica en el tobillo derecho. REUTERS/Daniele Mascolo

En este sentido, Aguirre mantiene abiertas las opciones en todas las líneas, dejando espacio a la competencia y la sorpresa hasta el último momento. La lista definitiva se dará a conocer el 1 de junio, y estos jugadores tienen unos días más para pelear por un lugar entre los 26 elegidos.

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