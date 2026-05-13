México

Alejandra Guzmán reacciona al rumor de que será abuela, ¿Frida Sofía embarazada?

Recientes publicaciones de Frida Sofía Guzmán causaron especulaciones sobre que podría estar esperando a un bebé

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Alejandra Guzmán rompió el silencio sobre la supuesta demanda que interpuso su hija, Frida Sofía.
Alejandra Guzmán enfrenta los rumores sobre el embarazo de Frida Sofía tras viralización en redes sociales y medios de espectáculos (@SueltaLaSopaTV, X)

Durante una reciente aparición pública, Alejandra Guzmán reaccionó a los rumores sobre un posible embarazo de su hija Frida Sofía, lo que ha despertado la expectativa de que la famosa cantante mexicana se convierta en abuela.

Ante la pregunta sobre el supuesto embarazo de Frida Sofía, Alejandra Guzmán no confirmó ni negó los rumores, aunque enfatizó que, si llega el momento de ser abuela, lo asumiría con la misma energía y carácter que la distingue.

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Puntualizó que su actitud sería la de una “rockstar muy consentidora”, mostrando su buen humor y evitando profundizar en el tema.

“Salió un videíto y vino una amiga muy chismosa a mi casa y me dijo. Pues no quiero desviar nada, ¿no? Pero la vida sigue y si voy a ser abuela, pues voy a ser muy, muy… yo, una rockstar. De por sí soy consentidora”, expresó la intérprete de Hacer el amor con otro.

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La especulación sobre un posible embarazo de Frida Sofía inició cuando compartió videos acompañada de un hombre cuya identidad permanece desconocida (IG)
La especulación sobre un posible embarazo de Frida Sofía inició cuando compartió videos acompañada de un hombre cuya identidad permanece desconocida (IG)

Origen del rumor sobre el embarazo de Frida Sofía

La especulación sobre un eventual embarazo de Frida Sofía surgió luego de que la joven compartió videos en redes sociales, donde se le vio acompañada de un hombre cuya identidad no fue revelada.

Varias personas comentaron haber notado una “pancita” visible, lo que incentivó la conversación y el surgimiento de todo tipo de comentarios sobre una posible gestación. Esta situación rápidamente pasó de plataformas digitales a medios especializados en espectáculos, amplificando la atención sobre la familia Guzmán.

¿Qué ha dicho Frida Sofía sobre el embarazo?

Frida Sofía respondió directamente a las versiones que circulan sobre un supuesto embarazo y fue contundente al negarlo. Mediante un audio difundido en un programa de televisión, declaró: “Qué risa, no estoy embarazada. Aparte, estoy fumando un vape, ¿cómo voy a estar embarazada?”.

Imagen dividida muestra a Frida Sofía con cabello rosa a la izquierda y a Alejandra Guzmán con chaqueta verde y blanca a la derecha, en interiores
Alejandra Guzmán asegura que asumiría la abuelidad con energía y humor, sin confirmar ni negar los comentarios sobre su hija (Frida Sofía, Alejandra Guzmán: Instagram)

Con estas palabras, la joven descartó toda especulación y mostró su molestia por los señalamientos constantes sobre su vida privada.

Hasta ahora, Frida Sofía no ha compartido más detalles en torno a su situación personal. Su estilo suele ser directo y prefiere desmentir los rumores de inmediato para evitar que cobren mayor fuerza en la agenda pública.

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía ha estado marcada por distintas etapas, algunas con distanciamiento y otras con acercamientos. Este vínculo madre-hija ha sido seguido de cerca por los medios, especialmente ante episodios de controversia pública.

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La presunta 'pancita' de Frida Sofía fue señalada por internautas y replicada por programas de entretenimiento mexicanos (Credito: Cuartoscuro)

Ambas tienden a evitar ahondar sobre estos temas en entrevistas, optando por centrarse en sus proyectos individuales.

En el marco del lanzamiento del nuevo sencillo de Guzmán, “Lo que nos quedamos”, dedicado a la memoria de Silvia Pinal, la cantante mostró nuevamente su lado emotivo al recordar a su madre y celebrar su legado.

Alejandra Guzmán rinde homenaje a Silvia Pinal con la canción “Los que nos quedamos”, que se estrenó el 8 de mayo en plataformas digitales (IG)
Alejandra Guzmán rinde homenaje a Silvia Pinal con la canción “Los que nos quedamos”, que se estrenó el 8 de mayo en plataformas digitales (IG)

Actualmente, la intérprete prioriza la promoción de su música y el homenaje a su familia, mientras mantiene un perfil reservado sobre la vida personal de Frida Sofía.

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