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Caso agentes de EEUU en Chihuahua: confirma Fiscalía que cuatro civiles sin insignias se unieron a convoy de autoridades

Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada, confirmó los hechos

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Caso agentes de EEUU en Chihuahua: confirma Fiscalía que cuatro civiles sin insignias se unieron a convoy de autoridades
(FGE Chihuahua)

La Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que fueron detectadas cuatro personas, presumiblemente extranjeros, que se unieron al convoy de agentes estatales que participaron en el operativo para desarticular un laboratorio clandestino en la entidad.

“Se corrobora, con base en la nueva información incorporada a la investigación, consistente en videos provenientes de puntos de vigilancia, que desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy partió de la ciudad de Chihuahua, se integraron a dicho convoy cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna", son parte de las declaraciones de Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Unidad Especializada.

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Los datos fueron compartidos por la funcionaria el 12 de mayo. Es importante señalar que, reportes periodísticos previos, señalan que los elementos serían efectivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ahora bien para llegar a las conclusiones recientes, la Unidad Especializada ha revisado alrededor de 50 declaraciones de elementos ministeriales, una decena de informes periciales y el análisis de más de 6 mil horas de imágenes de diversos puntos de vigilancia.

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A lo anterior se suma la revisión de 500 documentos y el despliegue de trabajos de campo. A su vez, ha sido solicitada información a instituciones de seguridad extranjeras, particularmente a Estados Unidos, sin que hasta el momento haya respuesta.

Las averiguaciones para determinar la identidad de dos de las personas extranjeras continúan para poder determinar si desempeñaban alguna actividad o función relacionada con alguna agencia de seguridad de nivel diplomático o consular para EEUU.

Fue el 19 de abril pasado que el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencia por la muerte de “dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos”, además del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta Manuel Genaro Méndez.

“Hasta este momento, no existe registro de que el director de la Agencia Estatal de Investigación ni otros servidores públicos involucrados en el operativo hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras en el convoy”, destacó Paola Chávez.

Niegan que foto sea de los agentes

En otras acciones, el pasado 28 de abril, la Unidad Especializada de la Fiscalía de Chihuahua negó que la fotografía compartida ese mismo día corresponda a las personas extranjeras.

Foto agentes Chihuahua / Milenio
El reporte de la Fiscalía de Chihuahua es en respuesta a la circulación de una imagen en reportes periodísticos (Imagen proporcionada por la FGE Chihuahua)

Las autoridades estatales sostiene que en dicha imagen solo aparecen elementos de la AEI. Las personas fueron identificadas como:

César Alejandro V. U. (quien aparece con el número 3)

Javier Gerardo M. M. (4)

José Alfredo J. Q. (5)

Ricardo T. G. (6).

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