A un mes del Mundial 2026, estas son las series y películas mexicanas sobre futbol que debes ver

En el cine mexicano también se cuentan historias de futbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proximidad del Mundial 2026 en México ha renovado el interés por aquellas obras audiovisuales que exploran la pasión por el fútbol desde una perspectiva mexicana.

Aquí te contamos de películas y series que, desde la comedia, el drama y el documental, reflejan la cultura futbolera nacional y su impacto en la sociedad.

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Rudo y cursi

Rudo y Cursi fue la cinta donde Gael García alcanzó el estrellato en el 2008 Foto: Tomatazos

La cinta reúne a Gael García Bernal y Diego Luna en los papeles de Tato y Beto, dos hermanos campesinos con personalidades opuestas que logran ingresar al fútbol profesional tras ser descubiertos por un agente argentino.

El éxito deportivo los lleva a caminos separados y a una rivalidad inesperada, mientras exploran los desafíos que llegan con la fama y las oportunidades. La película se sostiene en la química entre sus protagonistas y en el tono ligero con el que aborda los sueños y desencantos del fútbol mexicano.

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Atlético San Pancho

(Captura Youtube)

Enfocada en el público infantil y familiar, esta comedia narra la alianza de tres niños y el conserje de su escuela primaria, interpretado por Héctor Suárez, para recuperar el prestigio futbolístico de su pueblo minero.

La película destaca el valor del trabajo en equipo y la amistad, y se recuerda por su sencillez y capacidad de conectar con públicos de distintas edades. El elenco incluye a Plutarco Haza, Giovanni Florido, Erich Harrsh, Adrian Sol, Valeria Uribe, Luis Felipe Tovar y Lumi Cavazos.

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El Chanfle

El amor de Chespirito por el América paso a la pantalla grande con la película El Chanfle.

Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” protagoniza esta comedia como el despistado utilero de los Canarios del América, quien inesperadamente se convierte en el motor anímico del equipo bajo la dirección del entrenador interpretado por Ramón Valdés.

La película, que cuenta también con Florinda Meza García y Carlos Villagrán, es representativa del humor mexicano de la época y ofrece una mirada entrañable y desenfadada al mundo del fútbol, con situaciones cómicas y personajes entrañables.

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Club de Cuervos

Primera serie original en español de Netflix, Club de Cuervos explora la disputa familiar por el control de un club de primera división tras la muerte de su presidente y fundador.

Protagonizada por Mariana Treviño, Luis Gerardo Méndez, Stephanie Cayo y Daniel Giménez Cacho, la serie mezcla drama y sátira para retratar los conflictos de poder, las ambiciones personales y la complejidad de la gestión deportiva en México. El estreno mundial en 2015 marcó un antes y un después en la producción de contenidos audiovisuales hispanohablantes.

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México 86

Emilio Azcárraga en ‘México 86’: ¿Netflix podría estar en problemas con Televisa por el uso de imagen de ‘El Tigre’? (RS: Netflix)

El filme más reciente, con estreno programado para el 5 de junio de 2026, está protagonizado por Diego Luna y cuenta con las actuaciones de Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Álvaro Guerrero, Diana Sedano, Davor Tonnie y Memo Villegas.

La trama se centra en los esfuerzos de México para mantener la sede del Mundial de 1986 tras el terremoto, mostrando el ingenio y la capacidad de adaptación del país. Escrita por Gabriel Ripstein y Daniel Krauze, y dirigida por Ripstein, la película adopta un tono de comedia y sátira, prometiendo una visión distinta de un capítulo clave en la historia deportiva nacional.

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Ilusión Nacional

Esta producción documental ofrece un recorrido por la historia de la selección mexicana, desde su primera aparición mundialista en 1930 hasta los días previos al Mundial de Brasil 2014.

El filme utiliza el fútbol como hilo conductor para analizar el México moderno y examinar cómo la constante búsqueda de la victoria y la recurrente frustración de los aficionados se han convertido en parte de la identidad nacional.

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