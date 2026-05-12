La CIA no opera en México: Harfuch responde tras la explosión en Tecámac

La explosión de la pickup fue captada por la cámara de un vehículo que circulaba por delante. (Especial)

Omar García Harfuch rechazó este martes la versión difundida por el medio Cable News Network (CNN por sus siglas en inglés) sobre la explosión ocurrida el 28 de marzo en la carretera México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México, en la que el medio estadounidense señaló una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones letales contra cárteles en territorio nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana descartó que agencias extranjeras tengan presencia operativa en México.

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“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió García Harfuch en su cuenta de X.

Asimismo, reconoció que la cooperación con Estados Unidos existe y ha generado resultados en el combate al crimen organizado, entre ellos detenciones, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos y recursos financieros vinculados a estructuras criminales.

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Aclaró, sin embargo, que esa colaboración se conduce bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua, sin subordinación.

Harfuch subrayó que cualquier forma de cooperación internacional se limita al intercambio de información y coordinación institucional a través de mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad.

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Así fue la muerte de “El Payín” en Tecámac

La cámara de un vehículo en movimiento registró el momento en que una camioneta negra explotó mientras circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México, el 28 de marzo, poco después de las 6:00 de la tarde.

Tras la detonación, la unidad siguió avanzando e invadió el carril contrario. Al sitio acudieron elementos de seguridad para realizar las averiguaciones.

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La unidad sigue avanzando después de la explosión en el sitio (X/@MLopezSanMartin)

La grabación fue publicada en redes sociales días más tarde por diversos medios, entre ellos el portal Línea Direct y retomada por periodistas y medios de cobertura nacional.

El periodista especializado en temas de seguridad Antonio Nieto informó que la camioneta habría salido del AIFA y tenía como presunto destino Tepito, sin que se confirmara el dato.

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En el interior del vehículo murieron Francisco Beltrán de la Peña, alias “El Payín”, presunto líder de una estructura delictiva del Cártel de Sinaloa, y un acompañante identificado como Humberto Rangel Muñoz, ambos originarios de Sinaloa.

Así quedó la camioneta tras la explosión. (X/@aquiedomex)

En redes sociales fue difundida una fotografía que mostraba a los dos hombres sin vida al interior de la camioneta, a la altura del fraccionamiento Paseo del Bosque.

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