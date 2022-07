PAN y PRD respaldaron a Va por México tras nuevo audio de Alito Moreno

Jesús Zambrano acusó al Gobierno Federal de querer tachar al PRI como "el eslabón más débil" de Va por México (Foto: Twitter @Jesus_ZambranoG)

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) defendieron la coalición Va por México, la cual también está conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, expusiera un nuevo audio de Alejandro Moreno, dirigente del tricolor.

Jesús Zambrano, líder del PRD, aseguró que el cateo a la casa de Alito, como es conocido en la esfera política del país, en Campeche se trató de una persecución política en contra del dirigente del PRI. No obstante, dijo que, con dichas acciones, el Gobierno Federal busca que el tricolor sea considerado como “el eslabón más débil” de Va por México con el fin de que la coalición sea desmantelada.

“Es evidente que hay un acoso político y una persecución política contra el presidente del PRI, además la manera violenta en que entraron es absolutamente reprobable y vergonzosa, sabiendo, además, que es una casa que no es habitada por nadie. ¿Qué esperaban encontrar o qué querían sembrar?”, expresó el perredista en entrevista con el diario La Razón.

Asimismo, Miguel Ángel Macera, coordinador de Grupo Parlamentario del partido del Sol Azteca en el Senado de la República, señaló que Va por México es más allá que os actores políticos que la conforman: “Las alianzas son institucionales, que tanto las institución del PRD como partido, como el PRI como partido, como el PAN y los partidos que pudieran coaligarse, son institucionales, representan un número de personas y subsisten y estarán siempre en el trabajo permanente”.

Por su parte, Julen Rementería, coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, secundó a Jesús Zambrano, pues desacreditó el cateo que se realizó al inmueble de Moreno Cárdenas ubicado en Lomas del Castillo. Además, descartó que Va por México se separe, ya que consideró que a los institutos políticos que la conforman los mantiene su militancia y no sus representantes.

“Yo lo que creo es que nosotros tenemos que ver y voltear a las instituciones y, evidentemente, así como el PAN es un partido nacional, los otros partidos, como ese, y bueno tienen militancia y tienen gente y seguidores en muchas partes del país, que no tiene que ver con lo que pueda ser, dejando a salvo la responsabilidad y todo esto, pues todo lo que pueda ser la vida particular de una persona”, sentenció el panista desde San Lázaro.

El nuevo audio de Alito Moreno

La noche de este martes, Layda Sansores compartió una nueva grabación con la que evidenciaría los malos manejos de Moreno Cárdenas ante el PRI y como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la mandataria local, la conversación que se presentó fue entre Alito y José Murat, ex gobernador de Oaxaca, en la que afirmó que se “van a coge*r a los empresarios” con la aprobación de la Reforma Fiscal .

“Cuando tenga yo la comisión (en la Cámara de Diputados), vamos a cog*rnos a los empresarios con una reforma verg*s...o sea, pa’que se cagu*n. Apretarlos, se van a cag*r”, expresó el líder del tricolor.

Más adelante, el líder del PRI confesó que sostuvo con Scherer en la que le pidió que “se meta al bote al PAN, al PRD”, pero no al tricolor. Pese a que no se dio a conocer el nombre dicha personas, usuarios de redes sociales señalaron que se habría tratado de Julio Scherer García, ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Mira, yo ahorita me dijo Scherer...’No’, le dije...’Él ha cumplido’, que meta al bote al PAN, al PRD, pero no se meta con nosotros”, aseveró Alito.

