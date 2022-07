Profeco: cuáles son los alimentos para gato que cumplen con lo que prometen en su etiquetado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizó un estudio a 33 alimentos para gatos, con la finalidad de verificar que los productos cumplan con toda la información y características que vienen en sus etiquetas.

Muchas de las marcas que se analizaron, no cumplen con lo que dice su etiquetado, sin embargo, hay otras que sí. Entre las que no cumplen se encuentran marcas como Whiskas Carne, Whiskas Pollo, Kitekat, Minino y Minino Plus, Nucat, Purina Cat Chow Hogareños, Félix, Purina One, y algunas otras.

Sin embargo, contrario a estas, Profeco encontró varias que sí cumplen con todo lo que dicen sus etiquetas, y que la institución identificó como “completas”. Las croquetas para gatos adultos que sí cumplen con lo que prometen, son:

Hill’s Science Diet Adult 1-6

Este alimento premium de la marca Hill´s, sí da la información completa a las y los consumidores, determinó la Profeco. Este alimento contiene un porcentaje de 32 por ciento de proteína; 21 por ciento de grasa; 22 por ciento de fibra cruda; 5.3 por ciento de minerales y 6.4 por ciento de humedad. Su contenido energético es de 450 kcal/100 gramos.

Kisa GRAND Pet

Es un alimento seco y es para todas las razas de gatos; la Profeco consideró que su información es completa. Cuenta con características como 35.6 por ciento de proteína; 13.6 por ciento de grasas; 3 por ciento de fibra cruda; 11.8 por ciento de minerales; 4.9 por ciento de humedad, así como 389 kcal/100 gramos.

Optimo Felino de NUPEC

Estas croquetas para gatos adultos, cuenta con 31.3 por ciento de proteína; 12.2 por ciento de grasa; 3.2 por ciento de fibra cruda; 7.4 por ciento de minerales; 6.8 por ciento de humedad, así como un contenido energético de 391 kcal/100 gramos.

Pet´s Club

Este alimento para gatos también fue calificado por la Profeco como “completo”, pues contiene 25.5 por ciento de proteína; 11.8 por ciento de grasa; 4.4 por ciento de fibra cruda; 10.8 por ciento de minerales; 5.2 por ciento de humedad y 378 kcal/100 gramos de contenido energético.

Purina Pro Plan (adulto)

La Profeco señaló que es un alimento completo y balanceado para los gatos, y que contiene prebióticos. Su proteína es de 36.6 por ciento; contiene 18.5 por ciento de grasa; 1.6 por ciento de fibra cruda; 7.7 por ciento de minerales; 3.4 por ciento de humedad y 442 kcal/100 gramos en cuanto a contenido energético.

Croquetas para gatos bebés

(Gettyimages)

Hills’ Science Diet Kitten

Este alimento premium para gatos cachorros fue identificado por Profeco como completo, pues según el estudio realizado por la procuraduría, cuenta con 35.5 por ciento de proteína; 22.7 por ciento de grasa; 1.1 por ciento de fibra cruda; 7 por ciento de minerales; 3.8 por ciento de humedad; y 466 kcal/100 gramos de contenido energético.

Nupec Super Premium Felino Kitten

Este alimento premium, según la Profeco, es balanceado, pues contiene 35 por ciento de proteína; 19.4 por ciento de grasa; 2.3 por ciento de fibra cruda; 7.2 por ciento de minerales; 6.5 por ciento de humedad y un contenido energético de 433 kcal/100 gramos.

Purina Pro Plan Kitten

Es otro alimento premium, que según Profeco, también es balanceado y completo para los gatos cachorros, aunque también funciona para gatas gestantes y lactantes, según la institución. Cuenta con 43.2 por ciento de proteína; 19.2 por ciento de grasa; 3.3 por ciento de fibra cruda; 8.2 por ciento de minerales; 2.8 por ciento de humedad y un contenido energético de 430 kcal/100 gramos.

Royal Canin Kitten

Este alimento es completo, y cuenta con 34.9 por ciento de proteína; 19.1 por ciento de grasa; 2.6 por ciento de fibra cruda; 7.6 por ciento de minerales; 6 por ciento de humedad y 431 kcal/100 gramos de contenido energético.

SEGUIR LEYENDO: