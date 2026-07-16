Alto nivel de estudios y no hablar una lengua indígena genera mayor satisfacción entre los mexicanos

Un mayor grado de estudios genera más satisfacción entre los mexicanos, según el Inegi. Crédito: Facebook / FES Aragón

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que las y los mexicanos con mayor grados de estudios y que no hablan una lengua indígena viven con mayor satisfacción.

En términos generales, la encuesta mostró que el promedio de satisfacción con la vida es de 8.62 por ciento sobre 10, y el promedio de tener un propósito o misión en la vida llega a 9.15 sobre 10.

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Mauricio Rodríguez, quien encabeza las Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, explicó que por estado todos registran altos niveles de satisfacción con la vida, yendo desde el mayor Coahuila (8.85 puntos) hasta el menor Oaxaca (8.32 puntos).

Alto nivel de estudios y no hablar una lengua indígena, sinónimos de más satisfacción

Este nuevo ejercicio estadístico del Inegi reveló que como porcentaje de la población, el 91.2 por ciento de los adultos en el país expresaron estár total o moderadamente satisfechos con su vida.

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Sin embargo, para las y los mexicanos hay ciertos factores que influyen en el nivel de satisfacción con la vida.

De acuerdo con una encuesta del Inegi, Alto nivel de estudios genera más satisfacción entre los mexicanos. Crédito: Inegi

Cabe señalar que la respuesta de estár totalmente satisfechos con su vida es más alta entre quienes tienen estudios de nivel superior, 62.7 por ciento; están casados, 63.4 por ciento; o no hablan una lengua indígena, 60.1 por ciento.

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“Según la distribución de la población por satisfacción con la vida, 62.7 por ciento de las personas con estudios de nivel superior respondió estar totalmente satisfecha (nueve y 10). En contraparte, aquellas con algún grado de educación básica presentaron menor porcentaje (57.9)”, explicó el Inegi.

El Instituto también destacó que “en la población que habla lengua indígena, el promedio de satisfacción con la vida fue de 8.33; entre quienes no la hablan, fue de 8.64.

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“Al distinguir según sexo, las mujeres hablantes de lengua indígena registraron un promedio de 8.3, frente al 8.58 de aquellas que no la hablan. En los hombres, el promedio fue 8.31 entre quienes hablan lengua indígena y de 8.69 entre quienes no la hablan”.

Más de cinco millones de mexicanos estudian la universidad

Dado que los estudios se mantienen como algo aspiracional para mejorar la condición de vida de las personas y sus familias, no resulta extraño que la matrícula de educación superior en México llegó, en 2025 a un estimado de 5.52 millones de alumnos, un incremento de 37 por ciento frente a 2015. Pero el crecimiento ocurre al mismo tiempo que cae el financiamiento, lo que, eventualmente, irá en deterioro de dicho grado académico.

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Los mexicanos que no hablan una lengua indígena están más satisfechos. Crédito: Inegi

Cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también revelaron que a nivel universitario, entre 2015 y 2025 el número de docentes en licenciatura aumentó apenas un 7.9 por ciento.

Aunque se nota incremento razonable, las cifras nos dicen también que de 2015 a 2020, se registró un avance de 13.9 por ciento, mientras que de ese último año a 2025, hay una disminución de maestros en las aulas de licenciatura de 5.3 por ciento.

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Discriminación contras grupos indígenas

Históricamente, los grupos indígenas han sido objeto de discriminación, lo que afecta su acceso a servicios de salud, educación, justicia y empleo.

De acuerdo con Inegi, cerca de 25 millones de personas se identifican como indígenas, lo que también provoca que haya un rechazo hacia ellos por su lengua, vestimenta y color de piel.

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Encuesta del Inegi sobre satisfacción por no hablar una lengua indígena en México. Crédito: Inegi

La discriminación contra los indígenas ocurre tanto en lugares públicos como en instituciones privadas o de gobierno.

Por lo anterior, resulta normal que cuando a los mexicanos les preguntan si están satisfechos con no hablar una lengua indígena, respondan, en su mayoría, que sí.

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Que tener un mayor grado de estudios y no hablar una lengua indígena genere una más satisfacción entre los mexicanos, debe generar en las autoridades la necesidad de atender el rezago educativo y prevenir la discriminación que sufren los pueblos originarios.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 hecha por el Inegi tuvo un tamaño de muestra de 37 mil 065 viviendas seleccionadas y un periodo de recolección de datos que fue del 7 de julio al 29 de agosto de 2025.