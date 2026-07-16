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Fallece Javier Labrada, referente de la televisión mexicana: “Netas Divinas” y otras celebridades lo despiden

Su fallecimiento reunió expresiones de afecto por parte de varias celebridades

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Fallece el productor de Netas Divinas
Javier Labrada fue productor del programa Natas Divinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El productor de televisión, Javier Labrada, falleció el 14 de julio de 2026 a la edad de 80 años. Su fallecimiento fue comunicado a través de una publicación compartida por sus familiares.

El comunicado compartido en las propias redes sociales del productor menciona que a pesar de su partida, su huella en el entretenimiento nacional queda intacta.

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“Con mucha tristeza, pero también con un profundo agradecimiento por la vida que compartió con nosotros, queremos informar el fallecimiento de nuestro querido Javier Labrada Borquez. Hay personas que dejan una huella imposible de borrar, y él fue una de ellas”, se puede leer en el comunicado.

En el mismo mensaje extienden la invitación a todos aquellos que deseen acompañar a la familia y amigos para despedir al productor.

Concluyendo el mensaje recordando las anécdotas y momentos especiales que la gente pudo compartir Javier Labrada.

“Quienes tuvimos la fortuna de compartir la vida con él nos quedamos con sus risas, sus anécdotas, sus viajes, las sobremesas y tantos momentos bonitos que seguiremos recordando”, concluye la publicación.

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Comparten comunicado sobre el fallecimiento de Javier Labrada
Comunicado compartido por la familia del productor Javier Labrada tras su fallecimiento (Captura de pantalla: Instagram/javier_labrada)

¿Cuáles son las producciones más recordadas de Javier Labrada?

El productor y ejecutivo es ampliamente querido y respetado en el medio del espectáculo, Labrada desempeñó un papel relevante en el área de programación durante muchos años tanto en Televisa como en Televisa Internacional.

A lo largo de su carrera, desempeñó cargos directivos enfocados en la selección, planeación y distribución de contenidos audiovisuales para audiencias mexicanas e internacionales.

En 2006, fue productor del programa “Netas Divinas”, conocido por contar con la conducción de figuras como Yolanda Andrade y Alessandra Rosaldo.

Su trabajo lo mantuvo en constante contacto con celebridades de la televisión mexicana y le permitió consolidar una reputación como uno de los ejecutivos clave en la industria del entretenimiento de México.

Netas divinas discusión - México 7 de marzo
En 2006 Javier Labrada produjo el reconocido programa "Netas Divinas". (YouTube Unicable)

Famosos lamentan el fallecimiento de Javier Labrada

Muchos de los talentos con quienes trabajó Labrada no dejaron pasar la oportunidad de darle las gracias y compartir un último adiós para el productor.

Alessandra Rosaldo, actriz y cantante, compartió un emotivo mensaje para despedirse de quien fuera su productor durante su etapa en “Netas Divinas”

“Amado Javier, qué privilegio haberte conocido y haber trabajado juntos, gracias por creer en mí. Harás mucha falta. Descansa en paz”, mencionó Alessandra Rosaldo.

Otra de las celebridades que se unió para despedir a Javier Labrada fue Patricia Manterola, quien agradeció poder compartir la vida con el productor.

“Querido Javier te vamos a extrañar mucho, gracias por todo lo que nos diste a los que tuvimos el privilegio de cruzar tu camino. Descansa en paz y un abrazo muy fuerte a tu familia y seres queridos”, escribió Manterola.

Por su parte, la actriz y presentadora Karla Gómez expresó sus condolencias a la familia.

“No puedo creerlo. Siempre agradecida con Javier, lo recuerdo con mucho cariño, su carisma, su amabilidad, tan amoroso. En paz descanse, gracias por tu cariño y las oportunidades que me diste de trabajo mi querido Javier, abrazo grande hasta el cielo”, expresó.

Otro mensaje destacado es el de Consuelo Duval, la conocida actriz y presentadora agradeció las oportunidades brindadas por Labrada.

“¡Javier labrada de Duval! ¡Gracias a ti soy una neta divina! Y eso se queda por siempre en mi alma, tu amor y generosidad. Dios te tenga en su gloria", mencionó Duval.

Yolanda Andrade fue una de las primeras personas en reaccionar ante el comunicado.

La actriz y presentadora que actualmente pasa por algunas complicaciones de salud comentó un “Te amo”.

En octubre, Yolanda Andrade se había reincorporado al programa Montse & Joe.
Yolanda Andrade fue una de las primeras personas en reaccionar ante el comunicado. (Montse & Joe / YouTube)

A pesar de su partida, el legado de Javier Labrada permanece en quienes lo conocieron y trabajaron a su lado. Su trayectoria queda plasmada en la televisión mexicana y en la industria del entretenimiento.

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