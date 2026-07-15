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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

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21:15 hsHoy

Grupo de Operaciones Especiales asegura arsenal y detiene a cuatro hombres en la colonia Villa Universidad de Culiacán

La SSP Sinaloa informó que sus elementos detectaron a civiles que descendían armados de un vehículo frente a un domicilio, lo que motivó la intervención

Detenidos en el norte de Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa
Detenidos en el norte de Culiacán. Crédito: SSP Sinaloa

El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aseguró fusiles, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, ponchallantas y dos vehículos tras detener a cuatro civiles en la colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán, Sinaloa.

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20:37 hsHoy

“El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos, confirma la FGR

Mauro Alberto N es un piloto miembro de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa y fue enviado a Estados Unidos por parte de la SSPC sin ser investigado en México

La Fiscalía General de la República confirmó que El Jando, de Los Chapitos, fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU. (SSPC/Gobierno de México)
La Fiscalía General de la República confirmó que El Jando, de Los Chapitos, fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a EEUU. (SSPC/Gobierno de México)

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, por medio de un comunicado, la identidad del misterioso piloto que llevó a Ismael El Mayo Zambada García a Estados Unidos, junto a Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024.

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