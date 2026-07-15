EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

21:15 hsHoy
El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aseguró fusiles, cartuchos, cargadores, chalecos tácticos, ponchallantas y dos vehículos tras detener a cuatro civiles en la colonia Villa Universidad, al norte de Culiacán, Sinaloa.
20:37 hsHoy
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, por medio de un comunicado, la identidad del misterioso piloto que llevó a Ismael El Mayo Zambada García a Estados Unidos, junto a Joaquín Guzmán López, el 25 de julio del 2024.