EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de julio: “El Jando” fue el piloto que llevó a El Mayo Zambada a Estados Unidos

Últimas noticias

Recepcionista sufre agresión de huésped en hotel de Santa Fe: cámaras captan el ataque Una mujer fue agredida verbal y físicamente por un sujeto quien ya habría sido denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

Temblor hoy 15 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Jalisco Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

La Suprema Corte toma una pausa después de 10 meses de trabajo para el pueblo Hugo Aguilar llamó a ministros a retomar las actividades al inicio de agosto al finalizar la sesión del 14 de julio

Euro hoy en México: cotización de cierre del 15 de julio Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión