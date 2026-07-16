¿Quién es Masad Altamimi, el noveno habitante confirmado de La Casa de los Famosos México 4?

Masad fue el noveno confirmado de La Casa de los Famosos México (Jovani Pérez/Infobae)

Masad Altamimi fue confirmado este 15 de julio como el noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que una serie de pistas visuales en redes sociales del reality ya anticipaban su posible ingreso.

El creador de contenido, conocido por su popularidad en TikTok y sus polémicas públicas, se suma al elenco de la cuarta temporada, que arranca el próximo 26 de julio por Las Estrellas y ViX.

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La expectativa por la participación de Altamimi creció en las últimas horas, luego de que la producción compartió objetos como una lámpara de Aladdin, guantes de MMA, ropa árabe y un león de peluche, elementos que los seguidores rápidamente identificaron con el influencer de origen árabe.

¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi es un creador de contenido árabe, se ha consolidado como una de las presencias más comentadas en las redes sociales mexicanas. La particularidad de su historia, marcada por migraciones, romances mediáticos y una vida personal rodeada de especulaciones, lo ha convertido en un personaje de seguimiento masivo.

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Campaña promocional de La Casa de los Famosos México para anunciar a su noveno participante. El video muestra una máquina de garras con un león de peluche, montones de monedas, joyas, un reloj y dos lámparas mágicas. También se observan fajos de billetes de cien dólares en un maletín. Se anuncia la revelación para el 15 de julio a las 8:28 p.m. en ViX, Las Estrellas, Canal 5 y El Nueve.

El nombre de Masad comenzó a circular entre los usuarios de TikTok de México cuando inició una relación a distancia con la influencer Melissa Navarro. Su vínculo fue expuesto de manera abierta en plataformas digitales, lo que generó un fenómeno de comentarios y análisis entre sus seguidores.

La autenticidad con la que ambos compartieron su intimidad digitalmente atrajo a miles de personas que siguieron de cerca cada episodio de su vida sentimental.

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(Instagram)

Antes de alcanzar notoriedad por su relación amorosa, Masad ya había cultivado una base considerable de seguidores. Sus videos, en los que alterna entre su idioma natal y el inglés, le permitieron conectar con audiencias diversas y ampliar su influencia más allá de las fronteras de Arabia Saudita.

Diversos usuarios han especulado acerca de una posible fortuna, sustentada por las imágenes de un estilo de vida lujoso que suele mostrar en sus cuentas personales.

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El influencer y TikToker se encuentra en boca de todos por su relación con otra personalidad de las redes sociales. (@csk0d)

El dato más comentado sobre Massad fue su decisión, hace unos años, de dejar atrás Arabia Saudita, a su familia y a su hijo, para instalarse en México junto a Melissa Navarro.

Este acto fue interpretado por sus seguidores como una muestra de compromiso, lo que aumentó su popularidad y lo consolidó como protagonista de una suerte de “telenovela digital”.

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@csk0d

La polémica llegó cuando la pareja terminó en 2023 y la mexicana señaló al ahora habitante de La Casa de los Famosos de violencia.

“Fueron meses en los que tuve una relación y no sólo recibí maltratos físicos, sino también psicológicos. Hubo un punto en que debía cerrar el libro y abrir uno nuevo para sentir amor propio”, dijo la joven en su momento.

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Tras finalizar su vínculo con Melissa Navarro, Masad comenzó una nueva relación con la actriz y ex Miss Universo mexicana Alejandra Tijerina. Este nuevo romance también ha sido expuesto abiertamente en redes sociales, sumando capas de interés y controversia a su biografía pública.

La ruptura ha desatado un intenso debate en redes sociales en torno a los motivos que llevaron al final de esta pareja famosa. Crédito: Captura X

Quien se pregunta por la trayectoria de Massad encontrará el relato de un joven árabe que transformó su vida por completo tras cruzar el mundo para seguir una relación, exponiendo cada paso en redes.

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Su historia, matizada por el misterio y la controversia, lo mantiene en el centro de la conversación digital en México, donde el público sigue atento a cada giro de su vida pública y privada.