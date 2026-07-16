México

Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora tras críticas por el gol de Inglaterra en el Mundial 2026

El entrenador de Tijuana no considera un error la segundo anotación que la Selección Mexicana sufrió en el partido de 8vos de Final

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Gilberto Mora
Gilberto Mora representó a México en el Mundial 2026. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Gilberto Mora fue blanco de críticas después de la eliminación de México en el Mundial 2026. Parte de la afición señaló al jugador de Xolos de Tijuana por perder una pelota en medio campo y generar el contragolpe de la Selección de Inglaterra para el 0-2 parcial en el duelo de 8vos de Final.

Sin embargo, el director técnico, Sebastián Abreu, defendió a su jugador al declarar que, en sus conocimientos futbolísticos, no detecta ninguna equivocación de Gilberto Mora para que lo acrediten como responsable del gol que recibió México en la Copa del Mundo.

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“Nada, acá no podemos ser tan hipócritas. Un error la tuvo una segunda jugada y una tercer jugada y termina en gol. No es que la perdió adentro del área grande y se la robaron. No sé, yo no lo veo, no lo vi como como un error”, declaró el Loco Abreu,

“Fue una pérdida en salida. Podemos buscar mil pretextos. Nadie le habló que lo llevaban, nadie lo alertó. Entonces, quiso tirar con balón, se la llevaron, pero fue una jugada después de una tercer jugada. Entonces, no, a mí me parece que tampoco no amerita estar llamando de una situación de juego en la cual es parte de poder estar generándole esa sensación de confianza”.

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Gil Mora jugó de titular vs Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril
Gil Mora jugó de titular vs Inglaterra en el Mundial 2026. REUTERS/Daniel Becerril

“Él mismo habrá evaluado la situación, pero no la veo así tan, desde mi punto de vista, no la veo tan categórica y tan tajante así como me la transmitiste”, complementó Sebastián Abreu, quien no contará con Gilberto Mora en el debut de Tijuana frente a Tigres UANL.

Gil (Mora) no va a estar para mañana porque se reporta hoy. Entonces, claramente viene de diez días de descanso, de bajar obviamente todo lo que fue el nivel de intensidad, de adrenalina, de emociones, de todo lo que le está tocando vivir ahora, porque obviamente ahora ya es un reconocimiento mundial", destacó.

“Previo a la Copa del Mundo era un reconocimiento nacional, ahora ya es globo terráqueo. Entonces, él también tiene que ir absorbiendo esa información. Necesitábamos que tuviera ese descanso", puntualizó el estratega uruguayo que, además, reveló que en Inglaterra valoran el potencial de Morita tras su actuación en la Copa del Mundo.

“En Inglaterra no es desconocido, al contrario, es muy ponderado. Lo que me corresponde a nosotros es prepararlo para que rinda acá (en Tijuana) porque lo hizo en la Copa del Mundo, es muy bueno”, concluyó el entrenador de los Xolos previo al inicio del Apertura 2026.

Papá de Gil Mora refuerza a los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)
Gilberto Mora disputando un partido del Club Tijuana. (X@Xolos)

El jugador mexicano tendrá el respaldo de su señor padre al ser incorporado al cuerpo técnico de la jauría. Sebastián Abreu considera que esto es un hecho inédito porque refleja la unión entre papás e hijos, ya que, en su caso, dirigirá a su primogénito, Diego Abreu, mientras se mantenga al frente de los Xolos de Tijuana.

¿Cuándo debuta Tijuana en el Apertura 2026?

Los Xolos jugarán en la frontera dentro de la Jornada 1. (Infobae México: Jovani Pérez)
Los Xolos jugarán en la frontera dentro de la Jornada 1. (Infobae México: Jovani Pérez)

La primera presentación de los Xolos de Tijuana será para este jueves 16 de julio desde el estadio Caliente. Su enfrentamiento ante los Tigres Universitarios está previsto a las 21:10 p.m. (tiempo del centro de México). La transmisión irá a cargo de Fox One.

Últimos resultados Tijuana vs Tigres

  • Clausura 2026: Tijuana 1-0 Tigres
  • Apertura 2025: Tigres 5-0 Tijuana (4tos de Final)
  • Apertura 2025: Tijuana 3-0 Tigres (4tos de Final)
  • Apertura 2025: Tigres 2-0 Tijuana
  • Clausura 2025: Tigres 4-0 Tijuana
  • Apertura 2024: Tijuna 0-3 Tigres
  • Clausura 2024: Tigres 4-1 Tijuana
  • Apertura 2023: Tijuana 2-0 Tigres
  • Clausura 2023: Tijuana 1-1 Tigres

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