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Autoridades anuncian histórico golpe al crimen en la Costa Chica de Oaxaca, desarticulan banda y aseguran armas

En total fueron cinco los sujetos detenidos y un arsenal que incluyó una ametralladora Minimi

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Cinco hombres fueron detenidos tras el operativo de seguridad. Crédito: FGEO
Cinco hombres fueron detenidos tras el operativo de seguridad. Crédito: FGEO

Catorce armas de fuego, una granada, siete cascos y cinco chalecos balísticos quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales tras un operativo en Santiago Pinotepa Nacional, en la Costa Chica de Oaxaca, que derivó en la desarticulación de una célula criminal que las autoridades señalaron como generadora de violencia en esa región del estado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó los resultados de la operación este 15 de julio, detallando que el arsenal asegurado incluyó seis fusiles AK-47, tres AR-15, un fusil M4 y una ametralladora tipo Minimi, además de tres armas cortas calibre 9 milímetros, cargadores y cartuchos de distintos calibres.

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En total fueron detenidos cinco hombres, originarios de dos estados de la república.

La Fiscalía calificó el decomiso como uno de los más grandes en la historia de Oaxaca. Según el reporte oficial, el operativo fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía Vial Estatal. Las acciones combinaron trabajo de inteligencia con reacción táctica en campo.

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La FGEO precisó que las detenciones se realizaron en flagrancia y que en todo momento se respetó el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

Los cinco arrestados fueron identificados por sus iniciales:

  • J. M. C. C., originario de San José Manialtepec
  • A. S. L., de Acapulco, Guerrero
  • D. M. C., alias “Muletas”, originario de Cacahuatepec
  • K. S. R., también originario de Cacahuatepec
  • D. A. M., alias “Teletubi”
Entre el armamento decomisado había una ametralladora de alto nivel. Crédito: FGEO
Entre el armamento decomisado había una ametralladora de alto nivel. Crédito: FGEO

Todos quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Dos de los detenidos provenían de Cacahuatepec, municipio de Guerrero colindante con la Costa Chica oaxaqueña, lo que apuntó a que la célula desmantelada posiblemente tenía operaciones en ambos estados.

Equipo táctico de uso militar entre lo asegurado en el operativo

Junto al armamento, el operativo permitió decomisar equipo de uso táctico: siete cascos balísticos, cinco chalecos con 10 placas de protección, dos fornituras e insignias, y artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, utilizados para reventar llantas de vehículos y obstaculizar desplazamientos.

El decomiso del equipo táctico, sumado al arsenal de fuego, apuntó a mermar la capacidad operativa del grupo en la zona. La FGEO señaló que el armamento, el equipo y los detenidos fueron puestos a disposición de las instancias competentes -la FGR- para continuar con las investigaciones.

En la esquina superior izquierda se observa la famosa Minimi, un arma exclusiva y difícil de ver en los decomisos de los criminales. Crédito: FGEO
En la esquina superior izquierda se observa la famosa Minimi, un arma exclusiva y difícil de ver en los decomisos de los criminales. Crédito: FGEO

La ametralladora Minimi decomisada en las acciones es un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, diseñada originalmente por la empresa belga FN Herstal y producida bajo licencia por otras empresas. Dispara ráfagas del calibre 5.56 x 45 mm y puede alcanzar una cadencia de hasta mil disparos por minuto. Su hallazgo en manos de una célula criminal en la Costa Chica evidenció el nivel de armamento al que accedían estos grupos en la región.

Otros golpes recientes al crimen en Oaxaca: la FGEO desarticuló una banda de secuestradores a finales de junio

El operativo en la Costa Chica no fue el único golpe de la FGEO contra el crimen organizado en Oaxaca en las últimas semanas. El pasado 29 de junio, la Fiscalía anunció la detención de cinco personas y la desarticulación de una célula dedicada al secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec, en un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Autoridades desarticularon una banda dedicada al secuestro y extorsión a finales del mes pasado. Crédito: FGEO
Autoridades desarticularon una banda dedicada al secuestro y extorsión a finales del mes pasado. Crédito: FGEO

El caso se originó el 19 de junio, cuando dos hombres que viajaban en un mototaxi sobre la carretera Laollaga-Chihuitán fueron interceptados a la altura de Santiago Laollaga, subidos a la fuerza a una camioneta y trasladados a una casa de seguridad en Ciudad Ixtepec. Sus captores exigieron un pago por su liberación y una cuota mensual por “derecho de piso”.

Tras labores de inteligencia y el despliegue interinstitucional, las autoridades localizaron a los probables responsables, identificados por sus iniciales como E. G. O., A. R. M., S. D. M. G., F. J. Z. G. y L. U. J. D. Las dos víctimas fueron liberadas con vida y canalizadas para recibir valoración médica y psicológica.

Ni la FGEO ni las demás instituciones participantes en los operativos revelaron vínculos de las células desarticuladas con algún cártel en particular. Las autoridades se limitaron a señalar a los grupos como generadores de violencia y delitos de alto impacto en sus respectivas regiones.

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