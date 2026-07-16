Los mejores ejercicios para fortalecer este músculo de los pies y frenar el dolor de talones

El músculo intrínseco del pie recorre la planta desde el talón hasta los dedos y es el principal responsable de sostener el arco. Su debilidad es una de las causas más frecuentes de dolor en el talón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo intrínseco del pie —especialmente el flexor corto de los dedos— es el gran olvidado del entrenamiento, y su debilidad tiene una consecuencia directa: dolor en los talones.

Cuando esta musculatura no trabaja bien, la fascia plantar absorbe una carga que no le corresponde. El resultado es inflamación, rigidez matutina y ese pinchazo característico al dar los primeros pasos del día.

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La buena noticia es que fortalecer este músculo no requiere gimnasio ni equipo especializado. Con ejercicios específicos y constancia, es posible reducir la tensión acumulada en la planta del pie y proteger el talón de sobrecargas futuras. La clave está en trabajar tanto la fuerza como la movilidad.

El músculo intrínseco del pie: por qué duele el talón cuando falla

Los dolores de pie pueden estar relacionados con la debilidad de este músculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fascia plantar es una banda de tejido que recorre la planta del pie desde el talón hasta los dedos. Cuando el músculo intrínseco —que actúa justo debajo de esa banda— está débil, la fascia trabaja en exceso para estabilizar el arco. Esa sobrecarga genera microdesgarros en su inserción con el talón, lo que produce el dolor conocido como fascitis plantar.

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El problema se agrava con el uso de calzado muy amortiguado durante años, que “desactiva” estos músculos al hacer su trabajo por ellos. Caminar descalzo sobre superficies irregulares o hacer ejercicios de activación es la forma más directa de revertirlo.

Ejercicios para fortalecer el músculo intrínseco

El ejercicio de agarre de toalla activa la musculatura profunda del pie sin necesidad de equipo especializado. Se recomiendan 3 series de 20 repeticiones por pie, al menos 3 veces por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos movimientos trabajan directamente la musculatura profunda del pie. Se recomiendan de 3 a 5 veces por semana:

Agarre de toalla con los dedos. Coloca una toalla pequeña en el suelo. Usando solo los dedos del pie, arrúgala y recógela sin mover el talón. Haz 3 series de 20 repeticiones por pie. Cuando el movimiento resulte fácil, repítelo de pie para añadir el peso corporal.

Elevación de talones. De pie con los pies paralelos, sube lentamente sobre la punta de los pies hasta la máxima altura posible y baja con control. Haz 3 series de 15 repeticiones. La bajada debe durar al menos 3 segundos para trabajar la fase excéntrica del músculo.

Elevación de talones con toalla bajo los dedos. Coloca una toalla enrollada bajo los dedos para elevarlos ligeramente. Sube sobre las puntas desde esa posición. El ángulo aumenta la tracción sobre la fascia y activa más fibras del músculo intrínseco.

Subida a escalón con agarre. Pon el pie sobre un escalón con una toalla bajo la planta. Haz fuerza con los dedos para agarrarla y sube el escalón elevando la rodilla contraria. Este ejercicio integra fuerza, coordinación y equilibrio.

Estiramientos para aliviar la tensión en el talón

Una mujer sonriente se estira sentada en una esterilla de yoga verde sobre un suelo de madera clara, alcanzando sus pies para mejorar su flexibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento funciona mejor cuando se combina con estiramientos que liberen la tensión acumulada. Estos son los más efectivos:

Estiramiento de fascia plantar en cama. Antes de dar el primer paso del día, siéntate en el borde de la cama, cruza un pie sobre la rodilla contraria y lleva los dedos hacia la espinilla con la mano hasta sentir tensión en la planta. Mantén 30 segundos. Repite 3 veces por pie.

Estiramiento de gemelo y sóleo contra la pared. Apoya las manos en la pared y lleva el pie hacia atrás con la rodilla extendida. Mantén 30 segundos para el gemelo. Luego flexiona ligeramente la rodilla y mantén otros 30 segundos para aislar el sóleo, que es el músculo más relacionado con la carga sobre el talón.

Rodillo o botella bajo el pie. Coloca una botella de agua semifría o un rodillo firme bajo la planta. Aplica presión moderada y rueda desde el talón hasta los dedos durante 2 o 3 minutos. Funciona mejor por las mañanas o tras periodos prolongados de pie.

La rutina más efectiva combina el estiramiento de fascia antes de levantarse, las elevaciones de talón durante el día y el rodillo al final de la jornada.

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