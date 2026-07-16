Caen árboles y cables en CDMX por vientos intensos en estas alcaldías

Fuertes vientos dejaron afectaciones en la capital. (redes sociales)

El paso de un sistema de vientos intensos sobre la Ciudad de México provocó este miércoles 15 de julio diversas afectaciones en distintos puntos de la capital, donde autoridades atendieron reportes por caída de árboles, ramas y cables, además de riesgos para peatones y automovilistas.

Aunque las condiciones meteorológicas ya estaban previstas mediante una Alerta Amarilla, las rachas registradas fueron suficientes para generar incidentes que obligaron a la intervención de cuerpos de emergencia y personal de Protección Civil.

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Caen árboles y cables en varias alcaldías por los fuertes vientos

Las intensas rachas de viento registradas la tarde de este miércoles 15 de julio ocasionaron la caída de árboles, ramas y cables en diferentes alcaldías de la CDMX, generando afectaciones principalmente en vialidades y espacios públicos.

Los reportes fueron atendidos por el Heroico Cuerpo de Bomberos y otras dependencias capitalinas, que realizaron labores para retirar obstáculos y restablecer las condiciones de seguridad.

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Entre los incidentes más relevantes se documentó la caída de árboles de gran tamaño que bloquearon parcialmente algunas calles, además de cables desprendidos que representaban un riesgo para quienes transitaban por la zona.

Las autoridades también recibieron reportes relacionados con ramas desprendidas debido a la fuerza del viento.

Las alcaldías donde se concentraron diversos servicios de emergencia fueron Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tlalpan, aunque las condiciones meteorológicas también mantuvieron bajo vigilancia otras demarcaciones de la capital.

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Las autoridades exhortaron a la población a evitar permanecer debajo de árboles, anuncios espectaculares, postes o estructuras que pudieran colapsar por las ráfagas.

Protección Civil recordó que este tipo de fenómenos puede provocar daños menores o interrupciones momentáneas en la movilidad, por lo que recomendó mantenerse informado únicamente mediante canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o a los servicios correspondientes.

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Encharcamientos, árboles caídos e inundaciones en avenidas principales marcaron a la Ciudad de México. (@SGIRPC_CDMX)

Alerta Amarilla permaneció activa por rachas de hasta 59 km/h

Desde la mañana de este miércoles 15 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en diversas alcaldías de la capital ante el pronóstico de vientos de entre 50 y 59 kilómetros por hora, advirtiendo sobre el riesgo de caída de árboles, lonas, ramas y otros objetos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Como parte de las recomendaciones emitidas por la dependencia, se pidió a la población asegurar objetos colocados en azoteas, balcones o ventanas, evitar subir a andamios o cornisas y mantenerse alejada de postes eléctricos o de telefonía.

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Asimismo, los automovilistas fueron exhortados a conducir con mayor precaución debido a la posibilidad de encontrar ramas o árboles caídos sobre la carpeta asfáltica.

Las autoridades señalaron que este tipo de alertas busca prevenir accidentes antes de que las condiciones meteorológicas alcancen su mayor intensidad, por lo que insistieron en atender las indicaciones oficiales y mantenerse atentos a cualquier actualización del pronóstico.

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Aunque la mayoría de los incidentes fueron resueltos por los equipos de emergencia sin mayores consecuencias, la presencia de fuertes vientos evidenció nuevamente la vulnerabilidad de algunas zonas de la capital ante este tipo de fenómenos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el suelo reblandecido facilita la caída de árboles de gran tamaño.

Para el resto del miércoles 15 de julio, Protección Civil mantuvo el monitoreo en distintos puntos de la ciudad para responder de manera inmediata a nuevos reportes y reducir riesgos para la población.

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La recomendación principal siguió siendo evitar exponerse innecesariamente en exteriores durante las rachas más intensas y mantenerse informado a través de los avisos oficiales sobre la evolución del clima.