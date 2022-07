Cuáles son las croquetas para gato sin carne que evidenció Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) adelantó que tras un estudio de laboratorio, presentará el análisis a diferentes marcas de alimento para gato, con la finalidad de determinar la veracidad en su composición, verificar la información nutrimental, y dar a conocer al consumidor las que no cumplieron.

En la Revista del Consumidor del mes de julio, se revisaron 33 marcas de comida para gato, mediante 269 pruebas que se aplicaron a los productos, en las que se detectaron algunas irregularidades. El estudio, que fue calificado como “muy extensivo”, se aplicó a croquetas para gato, el cual ha sido muy solicitado por los mexicanos.

El mercado de la comida para gatos es un mercado en el que existe una gran variedad de precios, por lo que la revista de la Profeco muestra las marcas para que el consumidor las revise y vea si tienen lo que reportan a los consumidores, o bien, cuál les conviene para sus mascotas.

En el estudio se evaluó el contenido neto nutrimental, lo que quiere decir, que se analizaron proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

La Profeco

“Irregularidades encontramos en algunos productos, como Grancat es un alimento que declara que contiene 32 por ciento de proteína como mínimo, y tiene 28.9 por ciento, entonces ese alimento no está cumpliendo, ya que no tiene el contenido declarado, y hay una marca que se llama Nupec Super Premium, donde dicen que el alimento le maneja el estrés al gato, y esa declaración no la pudieron comprobar científicamente, entonces van a tener que quitárselo a su empaque y publicidad”, dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla al medio Milenio.

En ese sentido, detalló que el primer caso se puede resolver fácilmente, ya que en el siguiente lote de producción, la empresa balancea bien el contenido de proteína, “y el que está en el mercado lo vamos a retirar”; mientras que la marca Nupec, el procurador dijo que debe cambiar su publicidad y empaque, “porque finalmente no pueden probar científicamente que ayudan a desestresar al gato”.

Publicidad engañosa

Sheffield Padilla explicó que existe otra marca llamada Gatina, en donde se ve la fotografía de una pieza de pollo, sin embargo, entre los componentes no viene esa proteína. “Tiene sabor a pollo, entonces no se le puede poner la foto del pollo; lo mismo sucede con Minino Plus y KiteKat, que también muestran filetes de res y pechuga de pollo en su empaque y no lo contiene. Entran en la gama de publicidad engañosa”, dijo el titular de la Profeco.

“Con ellos, estamos en un proceso legal, para obligarlos a cambiar el empaque porque engañan a los consumidores obviamente no al gato, pero estamos en ese proceso para que cambien sus empaques, es claro para alimentos para humanos, pero más complicado en la norma para alimento para animales, pero es un engaño totalmente”, explicó.

ARCHIVO - Teóricamente es posible suministrar a los gatos una dieta vegetariana, pero es complicado y supone un esfuerzo adicional para el tracto digestivo de estos animales de presa. Foto: Ina Fassbender/dpa

Ante eso, comentó que esas marcas no salen del mercado, pues no hay fundamento en la norma para poder hacerlo, y explicó que son normas que tienen mucho tiempo y necesitan actualizarse. “Son normas viejas, que deberían de actualizarse, son de los 90s y aquí no aplica la norma para alimentos destinados para los humanos, entonces estamos en esa discusión con las empresas”, dijo Sheffield Padilla.

Otras marcas que no contienen la carne que dicen contener, son: Nucat BY Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Purina One, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.

Aumento de precios

Además de que no contienen proteína, muchas marcas registraron aumento de precios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En las primeras once quincenas del año, el alimento para mascotas subió 5.3% que es la mayor alza desde el 2014 en una quincena, además de que es casi el doble del aumento que en el mismo periodo de 2021 cuando subió 2.7%, de acuerdo con el INEGI.

