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Ante eliminación de Inglaterra, Álvarez Máynez lamenta que México no estuviera inspirado

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano publica atribuye a Messi el desenlace de la semifinal del Mundial

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Jorge Álvarez Máynez reaccionó a la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026 con un mensaje centrado en Lionel Messi. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Jorge Álvarez Máynez reaccionó a la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026 con un mensaje centrado en Lionel Messi. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Jorge Álvarez Máynez reaccionó este 15 de julio a la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026 con un mensaje centrado en Lionel Messi y en la derrota previa de México frente a los ingleses, un cruce que vuelve a poner sobre la mesa el rendimiento del Tri tras el 2-1 con el que la Albiceleste avanzó a la final.

En su cuenta de X, Máynez escribió: Messi hace que salga sobrando cualquier análisis. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano acompañó la publicación con un video de las mejores jugadas del capitán argentino en el partido.

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Máynez también vinculó el resultado con la derrota mexicana del pasado 5 de julio ante Inglaterra. “Con un futbolista así, Raúl clavaba el 3-3 y Memote el 4-3 en el Azteca, publicó.

El mensaje cerró con una crítica al funcionamiento del equipo mexicano en ese encuentro. “Se habló mucho de Inglaterra pero tuvimos 25 minutos muy poco inspirados de Gallardo, Fidalgo y Alvarado", señaló.

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Argentina remontó en los últimos minutos y jugará la final ante España

Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra este 15 de julio en el Estadio Atlanta para avanzar a la final del Mundial por segunda vez consecutiva. REUTERS/Agustin Marcarian
Argentina remontó y venció 2-1 a Inglaterra este 15 de julio en el Estadio Atlanta para avanzar a la final del Mundial por segunda vez consecutiva. REUTERS/Agustin Marcarian

La referencia de Máynez ocurrió después de que Argentina remontó y venció a Inglaterra 2-1 este 15 de julio en el Estadio Atlanta. El triunfo le dio a la selección sudamericana el pase a la final del Mundial por segunda vez consecutiva.

Inglaterra se fue al frente a los 54 minutos con gol de Anthony Gordon. La remontada llegó en el cierre del partido con tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras asistencias de Messi.

El empate cayó a los 85 minutos, cuando Messi cargó por la banda derecha y participó en la jugada que terminó con el remate cruzado de Fernández. Poco después, tras un disparo al poste de Mac Allister, el delantero argentino volvió a desbordar y mandó un centro al segundo palo que convirtió Martínez.

La semifinal también dejó una lectura táctica sobre el retroceso inglés. Tras la salida de Gordon y el ingreso del zaguero central Ezri Konsa, el equipo dirigido por Thomas Tuchel se replegó cerca de su área y terminó cediendo la iniciativa.

Antes de eso, el encuentro tuvo pocas llegadas claras en el primer tiempo. Inglaterra generó peligro con un cabezazo desviado de John Stones, mientras Argentina respondió con un disparo de media distancia de Fernández que se fue por encima del travesaño.

Messi firmó dos asistencias y Argentina enfrentará a España

Argentina enfrentará a España el próximo domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey, tras la victoria de La Roja ante Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. REUTERS/Paul Childs
Argentina enfrentará a España el próximo domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey, tras la victoria de La Roja ante Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. REUTERS/Paul Childs

La actuación de Messi fue el eje del comentario del dirigente emecista porque el argentino participó directamente en los dos goles que cambiaron el partido. El campeón del mundo sostuvo la presión hasta el cierre y aprovechó varias atajadas previas de Jordan Pickford antes de romper la resistencia inglesa.

Tras el silbatazo final, los jugadores de Argentina celebraron con una bandera que decía: “Las Malvinas son argentinas. La selección sudamericana enfrentará a España el próximo domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey.

España llegó a la final después de eliminar a Francia. La Roja ganó con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro para buscar su segunda estrella, después del título conseguido en Sudáfrica 2010. Inglaterra, por su parte, disputará el juego por el tercer lugar ante Francia este sábado a las 18:00.

Máynez anuncia que MC impugna en la SCJN la reforma electoral de Michoacán

El dirigente del partido naranja señala la existencia del recurso desde la Suprema Corte
Movimiento Ciudadano impugnó ante la SCJN la reforma electoral de Michoacán aprobada el pasado 27 de mayo. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Jorge Álvarez Máynez anunció el pasado 22 de junio que Movimiento Ciudadano impugnó ante la SCJN la reforma electoral de Michoacán aprobada el 27 de mayo, una modificación que endurece las reglas para competir por cargos públicos y que sus críticos consideran un bloqueo a candidaturas independientes ligadas al Movimiento del Sombrero.

El líder de Movimiento Ciudadano sostuvo que su partido busca que se respete “la voluntad de la gente y lo que “el pueblo decida. Máynez planteó que la reforma cierra el paso a la gente y en particular al Movimiento del Sombrero.

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