Se enfrentan fuerzas federales y civiles armados en Campo El Diez, Culiacán: autoridades piden no acercarse a la zona

Las imágenes fuero tomadas por habitantes del Campo el Diez. Crédito: Redes Sociales

Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y presuntos integrantes de un grupo delictivo se registró la tarde de este 15 de julio en las inmediaciones de Campo El Diez, al sur de Culiacán, Sinaloa. Los hechos presuntamente comenzaron cuando sujetos armados abrieron fuego contra personal naval que realizaba recorridos de vigilancia en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó el evento a través de un comunicado en redes sociales y exhortó a la población a evitar circular por la zona y a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

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Medios locales reportaron que el enfrentamiento habría dejado víctimas mortales y que al menos un elemento de la Marina habría resultado herido, aunque las autoridades no confirmaron ninguno de los dos datos de manera oficial.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado solicitó evitar la zona. Crédito: SSP Sinaloa

Asimismo, imágenes compartidas tras los hechos revelaron el momento en que un reportero local tuvo que resguardarse de los disparos cuando narraba la situación.

SSP Sinaloa activó al Grupo Interinstitucional tras reporte vía telefónica

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que el reporte llegó a través del número de emergencias 9-1-1 y que el evento fue atendido por el Grupo Interinstitucional, que en Sinaloa integra a fuerzas del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la policía estatal, entre otras dependencias.

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Las autoridades desplegaron un cerco de seguridad con unidades terrestres y aeronaves que sobrevolaron el sector para ubicar a los responsables. El medio Río Doce reportó que en la zona se registraron al menos tres intercambios de disparos durante la jornada.

Un reportero local tuvo que refugiarse tras los disparos. Crédito: Redes Sociales

Según los datos extraoficiales, minutos después del primer choque, se habría presentado un segundo intercambio de disparos en un domicilio ubicado en la zona conocida como El Laberinto, en la colonia Los Vieros. Presuntamente al revisar a un civil que estaba herido en el sitio, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales y en la escena quedó una motocicleta de color rojo que usaba el fallecido.

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Hasta el cierre de los reportes, las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni precisaron el número total de víctimas. La SSP Sinaloa no emitió un segundo comunicado con el saldo del operativo.

La Marina acumula operativos en Sinaloa tras el ataque que dejó un marino muerto en Mazatlán

El 4 de julio, elementos navales que realizaban sondeos en ríos y presas cerca de la comunidad de San Marcos, en Mazatlán, fueron atacados a balazos por civiles armados. Cuatro elementos resultaron heridos; uno murió mientras recibía atención médica. La respuesta federal abarcó las localidades de Cajón Ojo de Agua, Agua Verde y Chametla, en el municipio de Rosario, se mismo día. El saldo fue de 10 civiles abatidos y tres detenidos: dos originarios del Estado de México y uno de Colombia.

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En otros hechos, el 11 de julio aeronaves de la Marina sobrevolaron la comunidad de El Zapote de los Cázares, en Mocorito, en lo que fue descrito extraoficialmente como un operativo de patrullaje a baja altura. Los videos difundidos en redes sociales mostraron lo que habría sido un avión Texan T6C y un helicóptero Black Hawk de la Armada de México.

Reportes extraoficiales ubican esa localidad como base de operaciones de Fredy Angulo Soto, alias “El Yuko”, comandante de las Fuerzas Especiales Yuko. Las autoridades federales no emitieron comunicado oficial sobre ese despliegue.

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