Este es el precio de los productos de skincare que ofrece Aarón Mercury en su faceta de empresario

Aaron Mercury diversifica su carrera: ahora ofrece productos para el cuidado facial y artículos exclusivos en su tienda oficial. (@mercuryskincare)

La faceta empresarial de Aaron Mercury suma un nuevo capítulo: el creador digital y actor queretano lanzó recientemente su propia línea de productos de skincare bajo el sello Mercury Skincare.

El primer artículo disponible, un gel facial restaurador, ya se encuentra disponible en la tienda oficial de la marca, que también comercializa gorras y pósters coleccionables.

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Esta iniciativa surge tras su debut en telenovelas y después de consolidarse como uno de los influencers mexicanos con mayor alcance en redes sociales.

El lanzamiento de la línea de cuidado facial responde a su interés por diversificar su perfil profesional, que ya abarca colaboraciones en campañas publicitarias, música y televisión.

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Mercury ha señalado que este emprendimiento busca ofrecer soluciones prácticas y de calidad para el cuidado diario de la piel, aprovechando la confianza y el seguimiento que ha construido en plataformas digitales.

La marca debutó en el mercado mexicano este año y la aceptación inicial ha sido positiva entre su base de seguidores.

Mercury Skincare: precios y características de los productos

El producto estrella de Mercury Skincare es el gel facial restaurador, diseñado para regular el PH, hidratar, controlar la grasa y mejorar la apariencia de la piel sin dejar sensación pesada.

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Cada frasco se vende a 599 pesos mexicanos y destaca por su combinación de ingredientes naturales como aloe vera, algas marinas y ácidos málico y ascórbico.

Estos componentes prometen revitalizar y aportar luminosidad al rostro, atributos que han sido detallados por el propio Mercury en sus redes sociales.

Además del gel facial, la tienda oficial de Mercury Skincare ofrece una gorra con el logo de la marca a un precio de 499 pesos y un póster de colección por 199 pesos.

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Estos productos complementarios apuntan a reforzar la identidad visual de la marca entre los fanáticos del influencer, quienes también buscan artículos que representen el nuevo rumbo empresarial de Mercury.

La venta se realiza exclusivamente a través del sitio web de la marca, donde se detallan beneficios, instrucciones de uso y los ingredientes principales.

El enfoque en una única referencia de skincare al inicio permite a Mercury garantizar la calidad y controlar el impacto del lanzamiento antes de expandir la gama de productos.

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¿Cómo es el gel facial restaurador de Aaron Mercury?

El gel facial restaurador se presenta como una alternativa ligera y eficaz para la rutina diaria.

Entre sus principales ventajas, la marca destaca que ayuda a mejorar la textura de la piel, controlar el brillo y mantener la hidratación, factores especialmente valorados en climas urbanos y para públicos jóvenes.

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La inclusión de ingredientes como aloe vera y algas marinas responde a las tendencias actuales del mercado, que privilegian fórmulas naturales y multifuncionales.

La descripción oficial detalla que el gel regula el PH cutáneo, aporta frescura sin sensación pesada y favorece una apariencia saludable.

Estos atributos han sido comunicados por Mercury en lanzamientos y publicaciones recientes, subrayando que el objetivo es acercar al público un producto accesible y alineado con las necesidades reales de su audiencia.

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La estrategia de marketing incluye recomendaciones de uso para maximizar los resultados, así como testimonios de seguidores que han probado el producto durante las primeras semanas posteriores al lanzamiento.

La transición de Aaron Mercury al mundo empresarial

El salto de Aaron Mercury al sector empresarial llegó después de haber cosechado éxito como creador de contenido, modelo y cantante.

En 2026, tras su paso por telenovelas y realities televisivos, el influencer consolidó su incursión en el mercado de la belleza y el cuidado personal.

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La decisión de emprender con una marca propia de skincare fue motivada por su interés en ofrecer soluciones auténticas y por la oportunidad de capitalizar el respaldo de millones de seguidores construidos desde 2019 en plataformas como TikTok e Instagram.

Mercury ha insistido en la importancia de mantener la autenticidad y la cercanía con su público en esta nueva etapa.

“A quienes me han apoyado desde el inicio, que han construido mi camino: gracias a ustedes estoy donde estoy”, expresó en una de sus publicaciones recientes, resaltando la influencia de su comunidad en cada proyecto que inicia.

El éxito inicial del gel facial y la respuesta positiva a la línea de productos han impulsado los planes de expansión de Mercury Skincare, que contempla la incorporación de nuevos artículos y colaboraciones con otros creadores digitales en el futuro cercano.

Quién es Aaron Mercury

Desde 2019, ha construido una carrera como influencer, modelo, cantante y actor. (RS)

Aaron Mercury, nombre artístico de Aaron Hernández González, nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro.

Desde 2019, ha construido una carrera como influencer, modelo, cantante y actor, llegando a sumar más de 21 millones de seguidores en TikTok y casi siete millones en Instagram.

Su salto a la televisión se consolidó con su participación en La Casa de los Famosos México, donde destacó entre las figuras más reconocidas del entretenimiento digital.

El perfil de Mercury se ha caracterizado por una combinación de contenidos de estilo de vida, moda, música y colaboraciones virales.

Su incursión en el mundo empresarial representa una extensión de su marca personal, la cual destaca por su versatilidad y capacidad de conectar con audiencias jóvenes.

A lo largo de su trayectoria, Mercury ha enfrentado episodios personales y mediáticos, desde relaciones públicas hasta colaboraciones internacionales, y ha demostrado una capacidad constante de reinventarse y diversificar sus proyectos.

La fundación de su línea de skincare es un reflejo más de su apuesta por consolidarse como referente en distintos ámbitos del entretenimiento y el emprendimiento digital.