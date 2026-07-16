México elige a Gabriela Rodríguez y Juan Celaya como abanderados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Tira Deportiva y el clavadista llevarán la bandera Tricolor a Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La delegación mexicana confirmó este miércoles 15 de julio a sus próximos abanderados para la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en República Dominicana. Se trata de los deportistas: Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, especialistas en Tiro Deportivo y Clavados sincronizados.

Por medio de un video institucional, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, acompañada de Samantha Desiderio, quien será la jefa de misión en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, confirmaron a Gabriela Rodríguez y Juan Celaya como los abanderados nacionales para el evento veraniego.

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“La abanderada es Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo, y Juan Manuel Celaya, de clavados, ambos grandes representantes de sus deportes y referentes nacionales e internacionales por sus logros, entrega y determinación”, comentó Samantha Desiderio.

Por su parte, Mari José Alcalá envió un mensaje de aliento para todos los atletas que conforman la delegación azteca, ya que se siente orgullosa de cada uno por llevar la bandera mexicana y confía que darán una sobresaliente participación en los juegos celebrados en Santo Domingo.

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“A todos los atletas que integran la delegación mexicana, queremos decirles que nos sentimos sumamente orgullosos de que ustedes sean los atletas que nos representen. Siempre hemos dicho que son los mejores. Lleven la bandera de México con orgullo, siéntanla y junto con toda la delegación, den lo mejor que tienen para que México siempre sea el mejor en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026″, expresó.la presidenta del COM.

Conoce a Gabriela Rodríguez y Juan Celaya, abanderados para los Juegos Centroamericanos 2026

Gabriela Rodríguez, especialista en Tiro Deportivo

La subcampeona del mundo tomará la bandera en la inauguración.

Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza, de 29 años, es una tiradora deportiva mexicana que nació el 12 de diciembre de 1996 en Saltillo, Coahuila. Ella destaca por ser actualmente la subcampeona del mundo y 7° lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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Se especializa en la modalidad de skeet femenil y es una de las principales figuras del tiro deportivo en México al representar a nuestro país en las olimpiadas de Tokio 2020 y París 2024.

Entre sus vigentes logros destacan la medalla de plata en el Mundial de Tiro Deportivo realizado en Grecia el año pasado, siendo la primera mexicana en subir al pódium mundial en casi 40 años, así como la presea de oro en el Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana, que le garantizó el boleto a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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Guadalupe Rodríguez ocupa la segunda mejor posición del ranking de la ISSF en la prueba de skeet femenil, solo detrás de la estadounidense Samantha Simonton. Sus méritos en el Tiro Deportivo la consideran una de las atletas relevantes del deporte mexicano con posibilidades de conseguir algo histórico en el transcurso de su vivencia profesional.

Juan Celaya, experto en clavados sincronizados

Juan Celaya ganó plata en París 2024. Ese y muchos más triunfos lo colocan como abanderado en los Centroamericanos 2026. THIBAUD MORITZ/Pool via REUTERS

Juan Manuel Celaya Hernández, de 27 años, es un clavadista mexicano nacido el 1 de septiembre de 1998 en Monterrey, Nuevo León. El Comité Olímpico Mexicano lo eligió como abanderado por ser uno de los principales referentes en deportes acuáticos.

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Manuel Celaya brilla en los clavados de la modalidad trampolín de 3 metros, tanto individual como sincronizados. Obtuvo el cuarto lugar en trampolín sincronizado de 3 metros junto a Yahel Castillo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en París 2024 hizo historia para México.

El clavadista regiomontano se colgó la presea de plata al hacer dupla con Osmar Olvera, siendo la primera ocasión que un binomio mexicano se encuentra en el pódium olímpico en dicha especialidad.

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Celaya debutó internacionalmente en el Campeonato Panamericano Junior de Calgary 2009, donde ganó tres medallas áureas. Tras quedar a la orilla de conseguir una medalla en Tokio 2020, Juan Manuel comenzó a entrenar bajo la dirección de la histórica entrenadora china Ma Jin.

En 2025, haciendo pareja con Osmar Olvera, consiguieron el metal de plata en el Mundial de Singapur y en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados en Pekín, resaltando una carrera donde la perseverancia está a su máximo escalón.

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Además de sus éxitos olímpicos y mundiales, Juan Celaya guarda medallas panamericanas y los reconocimientos al Premio Nacional del Deporte en México, otorgados en 2020 y 2024. Ahora tocará el turno de cargar el estandarte en el desfile inaugural de Santo Domingo.

¿Cuándo será la ceremonia de inauguración?

La República Dominicana anuncia el despliegue de más de 500 médicos y 200 centros de atención para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 comenzarán el 24 de julio y terminarán el 8 de agosto. La ceremonia inaugural se realizará desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana.

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