América regresa al Estadio Banorte después del Mundial 2026: “De vuelta en casa”

América regresa al Estadio Banorte (X/ @ClubAmerica)

En menos de un día empezará el Apertura 2026 de la Liga MX, luego de las emociones vividas en la Ciudad de México por la Copa Mundial 2026, la afición volverá a retomar la rutina de ver las jornadas del torneo mexicano. Y uno de los regresos más aclamados es el del club América en su nueva etapa bajo Guillermo Almada.

Bajo la dirección del uruguayo, el conjunto de Coapa también volverá a competir como local en la cancha del Estadio Azteca, que ahora será conocido como Estadio Banorte. Fue en mayo de 2024 que el conjunto azulcrema salió de este recinto por las obras que se realizaron para adaptarlo rumbo al Mundial 2026, ahora, América retomará su casa.

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Este miércoles 15 de julio, a través de redes sociales, las Águilas presumieron que volvieron a ocupar las instalaciones que les pertenece. Fue por medio de su cuenta en X que compartieron que ya volvieron a ocupar la cancha donde se llevaron a cabo los partidos del Mundial 2026.

América presume regreso al Estadio Azteca

América presumió su regreso al Estadio Azteca (X/ @ClubAmerica)

En la publicación compartieron imágenes del primer entrenamiento que tuvieron en las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula y acompañaron el post con el siguiente mensaje: “De vuelta en casa. Hoy toca entrenar en el Estadio Banorte”. Se observó al nuevo cuerpo técnico de Almada, así como a los jugadores que componen la plantilla para iniciar este torneo.

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Cabe destacar que se puede apreciar que al interior del Estadio Banorte todavía se aprecian detalles decorativos de la Copa Mundial 2026, y es que, la FIFA recientemente liberó el estadio para que Grupo Ollamani recuperara las instalaciones de cara al inicio del Apertura 2026.

El Estadio Banorte reabrió operaciones este 13 de julio tras dejar de ser sede del Mundial 2026, vuelve al control de Grupo Ollamani y entra a una etapa con nueva administración a semanas del regreso de la Liga MX.

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La transición incluye un cambio de enfoque comercial. La nueva estructura de negocio contempla dar más peso a los eventos masivos, como conciertos, además del futbol. Una vez concluida la Copa del Mundo, la FIFA retiró la imagen oficial del torneo colocada en el inmueble y lo devolvió a Grupo Ollamani. Con eso, el recinto recuperó su identidad comercial y volvió a mostrar el nombre de Estadio Banorte en todos sus accesos.

América presumió su regreso al Estadio Azteca (X/ @ClubAmerica)

El cambio ocurre después de la alianza entre Grupo Ollamani y el fondo de inversión estadounidense General Atlantic, una operación que incluye activos como el Club América y el propio estadio. A partir de esa reorganización, el inmueble inicia una etapa con ajustes administrativos y comerciales.

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América y Atlante son los únicos locales confirmados para el Apertura 2026

De cara al Apertura 2026, solo América y Atlante tienen confirmada su presencia como equipos locales en el Estadio Banorte. En el caso del club azulcrema, su permanencia se explica porque forma parte del grupo propietario del inmueble.

Los Potros de Hierro, por su parte, utilizarán el estadio mediante un contrato de arrendamiento. Esa definición deja pendiente el futuro de Cruz Azul en el recinto en esta nueva etapa posterior al Mundial.

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Armando González, futbolista con uniforme verde y blanco, está en el lateral de un estadio. Javier 'Chicharito' Hernández, vestido con traje, se acerca a él sobre una barrera. Ambos intercambian un saludo de manos y mantienen una conversación. El estadio presenta una gran audiencia en las gradas y personal con cámaras y chalecos de seguridad en el campo. La escena es parte de un evento público.

Cruz Azul pidió cambiar de sede ante la Liga MX

Uno de los efectos inmediatos de la reestructura es la salida de Cruz Azul del Estadio Banorte. Aunque el club tiene un contrato vigente, no alcanzó un acuerdo con la administración del recinto después de que se plantearon cambios en las comisiones por venta de boletos, esquilmos y concesiones.

Ante ese escenario, la directiva celeste ya solicitó un cambio de sede ante la Liga MX. El club también trabaja en el acondicionamiento del Estadio Ciudad de los Deportes y revisa las implicaciones legales derivadas del conflicto.

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La disputa no se limita al uso del inmueble por parte de los equipos. El diario señala que también siguen activas las demandas de los palcohabientes, quienes buscan que se respeten los derechos establecidos en contratos que datan de 1966.

Durante el Mundial, sus lugares sí fueron respetados gracias a un acuerdo por el que el Estadio Banorte pagó cerca de mil millones de pesos a la FIFA. Aun así, los propietarios de palcos mantienen abiertos sus reclamos.

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