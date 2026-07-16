Toluca podría debutar sin Paulinho ante Chivas por lesión muscular

Paulinho no jugaría contra Chivas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las primeras horas del Apertura 2026 llegan con incertidumbre para el Deportivo Toluca, ya que el vigente campeón de la Concacaf podría afrontar su debut sin su principal referente ofensivo.

Paulinho continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida previo a un partido de preparación, por lo que su participación ante Chivas permanece en duda de cara al arranque del campeonato.

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El delantero portugués sufrió un desgarro en la pantorrilla antes del encuentro amistoso frente al Atlante, situación que llevó al cuerpo técnico encabezado por Antonio “Turco” Mohamed a priorizar su recuperación antes que arriesgarlo en el primer compromiso del torneo.

Aunque la molestia no es considerada de gravedad, el calendario que enfrentará el conjunto escarlata en las próximas semanas obliga a tomar precauciones.

Las alternativas de Antonio Mohamed ante la posible ausencia de Paulinho

La posible baja de Paulinho representa un desafío importante para Antonio Mohamed, quien perdería a su goleador en el inicio del Apertura 2026.

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Además, el panorama se complica porque el atacante Edgar Iván López tampoco se encuentra al cien por ciento físicamente, lo que reduce las variantes en la ofensiva.

Ante este escenario, el estratega argentino tendría que confiar en la cantera para cubrir el centro del ataque. Oswaldo Virgen y William Barboza aparecen como las principales opciones para asumir la responsabilidad ofensiva si ninguno de los dos delanteros principales logra recuperarse a tiempo.

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Las dudas no terminan ahí. El extremo Pável Pérez, uno de los refuerzos del Toluca para esta temporada, también trabaja por separado debido a una molestia en el tobillo derecho derivada de la exigencia de la pretemporada, por lo que su condición física será evaluada hasta las horas previas al encuentro.

Pese a estas ausencias, Mohamed ya perfila una alineación competitiva para visitar el Estadio Akron.

Luis Manuel García ocuparía la portería, mientras que la defensa estaría integrada por Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira y Jesús Gallardo.

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En el mediocampo aparecerían los refuerzos Érick Gutiérrez y Víctor “Pocho” Guzmán, acompañados por Franco Romero, mientras que Jesús Ricardo Angulo, Alexis Vega (en caso de ser convocado) y Helinho serían los encargados de generar peligro en ataque.

El mediocampista exchiva fichó por los diablos rojos. Foto: Cuartoscuro

Chivas quiere iniciar con el pie derecho ante el campeón de Concacaf

El compromiso entre Chivas y Toluca marcará el inicio del camino de ambos equipos en el Apertura 2026. Para el conjunto rojiblanco, el encuentro representa una oportunidad para comenzar con una victoria el proyecto encabezado por Gabriel Milito, quien afronta su primer torneo completo al frente del club.

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Después de firmar una destacada fase regular el semestre anterior, Guadalajara recuperó a sus seleccionados nacionales y fortaleció su plantel con las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, movimientos con los que buscará competir por el título desde las primeras jornadas.

Carrillo llegó a reforzar al equipo rojiblanco. (X/ @Chivas)

En contraste, Toluca inicia el torneo con el respaldo de haberse proclamado campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, logro que le permitió asegurar su lugar en el próximo Mundial de Clubes.

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Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed intentarán trasladar ese éxito al torneo local, aunque podrían verse obligados a disputar su primer compromiso sin Paulinho, uno de los futbolistas más determinantes de su plantel.