Cynthia Klitbo revela la verdadera razón por la que entró a La Casa de los Famosos 2026

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz Cynthia Klitbo será una de las 18 participantes de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, entrando en una nueva faceta tras varios años de carrera en Televisa, donde se hizo de una gran fama por sus papeles de villana.

En una entrevista reciente con Maxine Woodside, la actriz señaló la verdadera razón por la que aceptó entrar al famoso y polémico reality en su cuarta temporada, en la que se esperan novedades al aumentar el número de integrantes.

PUBLICIDAD

Klitbo dejó en claro que va por el premio de los 4 millones de pesos, además adelantó con qué actitud llegará a la casa y cómo visualiza la convivencia con los demás participantes.

¿Por qué Cynthia Klitbo entró a La Casa de los Famosos 2026?

Cynthia Klitbo aparece en un vestido de lentejuelas blanco frente al icónico letrero de neón azul del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz fue cuestionada en el programa de Maxine Woodside sobre cuántas semanas se ve en el reality, recordando que el formato dictamina una eliminación semanal, es decir, cada domingo sale un integrante de la casa por votación del público.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Cynthia Klitbo fue contundente al señalar que quiere ganar el reality y llevarse los 4 millones de pesos que dan de premio: “Yo espero que hasta el premio mayor, porque así ya pago la universidad completa. ¿Quién no va a querer entrar para ganar?”, aseguró la actriz.

La razón por la que aceptó entrar al polémico reality

En la misma charla, Cynthia Klitbo comentó que la razón por la que aceptó entrar a La Casa de los Famosos México 4, fue porque lo ve como una catapulta para darle un nuevo empujón a su carrera, aunque lleva muchos años en el medio, siente que el reality podría darle visualización de cara a futuros proyectos.

PUBLICIDAD

La actriz Cynthia Klitbo posa frente a una máquina de garra promocional del programa "La Casa de los Famosos México 4", que indica su posible incorporación al elenco. (Infobae México Especial)

Además, señaló que los fans pueden conocerla mejor, ya que no es lo mismo lo que muestra en redes o en la actuación, a la verdadera personalidad que puede salir en una transmisión de 24 horas.

“Es un proyecto que catapulta; yo sé que tengo una carrera muy firme, pero es darle otro empujón fuerte a la carrera porque es un programa que la gente ve en todas partes y te da la oportunidad de conocerte más. Me conoce mucho la gente, pero no en un 24/7″, aseguró Klitbo.

PUBLICIDAD

Cynthia Klitbo no tendrá rivalidad con los influencers

Uno de los temas más recurrentes en este tipo de realities es el choque de generaciones, ya que los integrantes más veteranos generalmente tiene roces con nuevas caras de los medios, sin embargo, Klitbo asegura que se llevará bien con los influencers que entren, ya que ella quiere aprender de ellos y llevarlo a la práctica cuando salga.

Declaración personal de Lalo España respecto a su participación en el programa La Casa de los Famosos México.

“Yo quiero ser influencer… el que tiene talento, que nadie le quita nada a nadie”, dijo Klitbo, dejando en claro que no ve choque generacional con ellos.

PUBLICIDAD

Quién es Cynthia Klitbo: trayectoria, títulos clave y proyectos recientes

Con una carrera que arrancó en 1984, Cynthia Klitbo construyó su perfil con personajes antagonistas en telenovelas. Su nombre quedó ligado a títulos como Cadenas de amargura, La dueña y El privilegio de amar.

Cynthia Klitbo Gamboa nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México, y creció en la colonia Popotla de la Ciudad de México. Su padre fue danés y su madre mexicana.

PUBLICIDAD

En su primera etapa en televisión, su trabajo se aceleró con melodramas como Vivir un poco y Amor en silencio. Más adelante consolidó su presencia con antagonistas en Cadenas de amargura (1991), La dueña (1995) y El privilegio de amar (1998).

La actriz fue la primera en retirarse la máscara. (Captura de pantalla Youtube)

A lo largo de su carrera trabajó con Diana Bracho, Adela Noriega, Angélica Rivera y Kate del Castillo. En 2013, protagonizó De que te quiero, te quiero y se colocó en un rol protagónico, en contraste con su historial de villanas.

PUBLICIDAD

También participó en teatro, cine y programas de entretenimiento. En realities, formó parte de Secretos de villanas (2022), junto a Laura Zapata, Sabine Moussier y Gaby Spanic.

En reconocimientos, obtuvo el Premio TVyNovelas a Mejor Villana por Cadenas de amargura y El privilegio de amar, y recibió el Premio ACE en Nueva York por La dueña. En su continuidad reciente en pantalla, participó en Juego de mentiras (2023), Monteverde (2025) y actualmente en Corazón de oro (2026).

PUBLICIDAD