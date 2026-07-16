Enfermeras de Elsa Aguirre revelan cómo fueron los últimos momentos de la diva del cine de oro

La carrera cinematográfica y televisiva de la actriz Elsa Aguirre, con más de 40 películas, se ilustra en esta infografía que abarca desde 1945 hasta 2004. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuatro enfermeras que cuidaron a Elsa Aguirre en sus últimos años revelaron el miércoles 15 de julio cómo fueron los últimos momentos de la actriz, quien murió la noche anterior en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 95 años. En entrevista con el programa De primera mano que conduce Gustavo Adolfo Infante, las cuidadoras coincidieron en que el final de la diva del cine de oro mexicano fue sereno y rodeado de afecto. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el deceso en los primeros minutos del 15 de julio mediante un comunicado oficial.

Elsa Aguirre murió a los 95 años de edad (Facebook: El Mundo Eliot)

Apenas tres meses antes de su muerte, en abril de este año, el gobierno de Morelos le rindió homenaje en el Teatro Ocampo de Cuernavaca y le entregó un reconocimiento por más de 80 años de trayectoria.

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Enfermeras de Elsa Aguirre: “Fue acompañamiento, más que nada”

Ellas son las enfermeras que cuidaron de Elsa Aguirre hasta el final. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Isabel López, una de las cuidadoras, explicó a De primera mano que la actriz requería cuatro enfermeras porque se turnaban para brindarle atención permanente. Aclaró que más que cuidados médicos, se trataba de presencia constante: “Requería cuatro enfermeras porque nos turnábamos. Fue acompañamiento, más que nada. Pero todo tranquilo, rodeada de mucho amor”.

La joven también reveló que en los últimos momentos de Aguirre estuvieron presentes tres amigos muy cercanos, ninguno del medio artístico: “La señora Victoria, el joven Mauro y una persona más que era su ángel; ella decía eso”.

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La enfermera Laura Ramírez aseguró que el fallecimiento ocurrió por la edad avanzada de la actriz y subrayó que nunca estuvo sola: “Estuvo acompañada por sus seres queridos, incluyendo nosotras. Estuvo muy tranquila“, dijo al programa de Gustavo Adolfo Infante. .

La causa oficial del deceso fue un paro cardiorrespiratorio. Ni la familia ni la ANDI difundieron un diagnóstico clínico adicional.

Jazmín Domínguez, otra de las cuidadoras, describió a Aguirre como una mujer alegre y cercana que disfrutaba compartir sus experiencias: “Era una persona muy alegre. Nos enseñaba sus experiencias de vida, su disciplina. Cariñosa, bromista”, dijo a De primera mano.

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Añadió un rasgo que definía a la actriz fuera de las cámaras: su respeto por los animales. “No tenía mascotas, pero era enemiga de hacerle daño hasta a una hormiga; literal no la tocaba. Por eso era vegetariana”, señaló.

La enfermera Angélica Moreno contó que la relación con Elsa trascendió lo profesional. “Éramos, además de sus enfermeras, unas asistentes personales, ya íntimas”, dijo. Agregó que Aguirre les enseñó el valor del vínculo humano: “Ella decía que gracias a las personas era lo que era”.

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Sobre cómo quería ser recordada, Moreno reveló el deseo de la actriz: “Que la recuerden como lo fue: una gran actriz e inolvidable”.

El funeral de Elsa Aguirre en Cuernavaca y su última voluntad

CUERNAVACA, MORELOS, 15JULIO20206.- La actriz Elsa Aguirre falleció está madrugada en esta ciudad a los 95 años debido a un paro cardio respiratorio. Es velada en una funeraria de la ciudad donde empiezan a llegar familiares y amigos para despedir a la actriz de la época de oro del cine mexicano. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

Los servicios funerarios comenzaron a las 11:00 horas del miércoles en una funeraria de Morelos. El ataúd, cubierto con terciopelo rojo, quedó rodeado por dos fotografías de Aguirre y arreglos florales en tonos rosas, entre los que destacaban lilas. Las cuatro enfermeras permanecieron en el recinto.

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La cremación era una petición expresa de la propia actriz. En septiembre de 2025 declaró a TV Notas: “Mi última voluntad es que cuando me muera, ahí debo estar para que me incineren. Que Hassim se lleve las cenizas y las deje en algún lugar alto, donde estemos más separados de la materia". Hassim, su ahijado y colaborador de confianza, sería quien cumpliría ese encargo.

Elsa Irma Aguirre Juárez, nacida el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, debutó en pantalla en 1946 con El sexo fuerte y acumuló más de ocho décadas de carrera. Entre sus trabajos más recordados figuran Cuidado con el amor (1954), donde Pedro Infante le interpretó en pantalla el tema Cien años, Las figuras de arena (1970) y La muerte de un gallero (1977).

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