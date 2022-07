En la mente del caníbal: Andrés Mendoza confesó a psicóloga los motivos para matar a tantas mujeres por más de 30 años (1)

La psicóloga habló durante seis horas con Andrés Filomeno Mendoza, el asesino serial con mís víctimas de México Fotos: (UNAM y Fiscalía Edomex)

Feggy Ostrosky, licenciada en Psicología, Maestra en Trastornos de la Comunicación por la Universidad de Northwestern y Doctora en Biomedicina por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de esta misma institución, ha analizado a varios psicópatas a lo largo de su carrera pero ninguno como Andrés Filomeno Mendoza Celis: “él logra engañarte, no pareciera que pudiera hacer daño, te mira a los ojos y hasta parece tímido”.

Esta semana se transmitió en televisión nacional la serie documental Caníbal, Indignación total, que produjo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aborda el tema de los feminicidios en México a través del caso puntual del feminicida de Atizapán cuya intención es poder crear una mayor conciencia sobre la situación de violencia de género en el país, por lo cual invitaron a Ostrosky a analizar a este hombre que ha matado a más que cualquier otro asesino en México.

Andrés de 73 años tiene una estatura baja pero un cuerpo fornido, su mirada es apacible, mira a los ojos y es cordial, pero esta es sólo la cara que muestra a los demás y que logró engañar a cientos de personas, vecinos y autoridades, decenas de mujeres lograron descubrir su otra cara, la de asesino serial y feminicida, pero fue lo último que vieron porque las mató.

Ostrosky quien también ha escrito libros como Mentes asesinas: La violencia en tu cerebro y Mentes criminales ¿Eligen el mal?, estuvo frente a él por seis horas para analizar su mente y saber cómo y porqué logró cometer sus aberrantes actos en total impunidad por más de 30 años.

Las credenciales del INE de tres mujeres fueron encontradas en la casa del feminicida serial, en Atizapán de Zaragoza (Gráfico: Infobae México)

Se han determinado hasta el momento 19 mujeres asesinadas, sin embargo en su registro de nombres de víctimas él anotó 29, aún falta identificar con pruebas genéticas los 4,300 restos de huesos hallados enterrados en su casa principal, aún no se han hecho excavaciones en otros dos predios que pertenecían a él y su familia.

— ¿Pudo ver usted las grabaciones que realizó de sus crímenes?

—Sí, vi todo. Él no aceptó cometer canibalismo pero yo lo vi, lo vi en sus grabaciones, él se filmaba y había indicios en toda la escena de los crímenes en su casa, incluso aparece desnudo en algunas grabaciones mientras está destazando a sus víctimas.

—¿Cómo es la personalidad de Andrés Mendoza?

—Parece tranquilo, logra engañarte en un principio. Es un hombre muy concreto, todo es sí o no, no hay rangos, es un hombre que tiene muy poca escolarización, aprendió a leer cuando tenía como 16 años, pero sabe engañar y manipular a su favor. Es metódico, en su libreta tenía registradas a 29 personas, 29 mujeres y pesaba las partes de sus cuerpos que habìa destazado, al principio yo pensé que era tráfico de órganos porque le rentaba a unos médicos, pero resultó que no, así actuaba porque era carnicero, trabajó mucho tiempo de esto.

(Foto: Twitter/FiscalEdomex)

—¿Cómo era su infancia?

—En este caso con Andrés no encontré historia de abuso. No es que haya tenido una infancia perfecta, había muchas fotos de la mamá y los hermanos, cuatro hombres y una mujer, él era uno de los de en medio, no era el mayor.

Su papá era su ejemplo a seguir, se dedicaba ayudar y gestionar recursos para la población, lo que el mismo Andrés hizo al acercarse a al política. Se lo aprendió a su padre, vivían en un lugar apartado de la ciudad de 200 personas (Zimatlán de Álvarez, Oaxaca) se iban a pie a otras localidades y ayudaba a gestionar y resolver los problemas del pueblo. Él dice que su papá sí se emborrachaba con mezcal y le llegaba a pegar a él y a sus hermanos, era violento pero también lo admiraba, que le enseñó mucho en su relación con la política, fue crucial posteriormente para crear esta doble vida de ayudar a la gente, pero esta era su pantalla.

El fiscal informó que las diligencias continuarán de manera indefinida (Foto: captura de pantalla de Twitter @FiscalEdomex).

Él tenía una mamá seguramente muy permisiva tenía varios hijos. El papá les pegaba cuando se emborrachaba, pero ocasionalmente, no hay una historia de abuso como tal. El papá se murió joven cómo los 40 años, lo envenenaron, se vínculo con él porque era su figura a seguir.

—¿Qué lo llevó a a matar? ¿es cierto que se inspiró en la película de Hannibal Lecter?

—Yo no concuerdo, fue un invento de que era admirador de Hannibal Lecter, lo cuestioné al respecto y me dijo que él sí veía películas pero mexicanas.

—¿Cómo elegía a sus víctimas? ¿tenía algún perfil? porque si bien algunas trabajaban en bares, otras eran amas de casa y madres solteras

—El escogía a sus víctimas, eran mujeres frondosas, no gordas pero sí voluptuosas, principalmente de 30 y tantos años. Muchas eran madres solteras y él las convencía de ayudarlas con diversas promesas, muchas eran de pocos recursos y él lo aprovechaba.

feminicida Andrés Mendoza (Foto: Twitter@c4jimenez)

—¿Las mataba porque lo rechazaban?

—Hay escalas de deshumanización y cosificación de las mujeres, en la evaluación me dijo que las mujeres son frías y calculadoras como robots y siempre lo cambiaban por hombres que tenían más dinero, esa era una justificación pero en el fondo es una un asesino serial. Mata porque tienen mucho odio, escoge un tipo de víctima que probablemente, eso no lo pude saber con certeza, si alguna mujer lo rechazó, pero él tiene el canibalismo sexual, es un acto en el que se vincula con ellas hasta en la muerte, con actos de necrofilia, también no todos los caníbales hacen necrofilia pero este sí lo hizo en las grabaciones.

Inconscientes intentaba violarlas, él tenía todos sus videos en una cámara que lo seguía viendo imagino y eso le generaba estos orgasmos y una vez que ya no le producían nada iba de cacería. Y sí planeaba sus crímenes, se decía “a esta me la voy a cenar en la noche”, sí grababa todo desde que las invitaba hasta su casa cuando las mataba Incluso se desnudaba frente a la cámara.





Andrés Mendoza asesino (Foto: Twitter@c4jimenez)

Él pensaba que las mujeres eran lo mismo que animales porque él era carnicero. Entonces aplicaba es esquema a las mujeres. Sólo matando tenía esa satisfacción, yo creo que era impotente sexual, en algún espisodio violento eso lo exitó y comenzó a reproducirlo en estos actos, lo increíble era que lo hizo por tanto tiempo.

Él cortaba el rostro y la cabellera, yo lo vi en en un video, además el tronco, las manos, las rodillas, la piel y la grasa la colgaba en la azotea para que se secara, pero no sé como no se dieron cuenta los vecinos que la grasa era blanca, en los animales es amarilla. No puedo creer que los vecinos no se dieran cuenta de esa pestilencia y que entraban señoras y no salían, que nadie sospechara nada eso me llama mucho la atención les cortaba.

La segunda y última parte de la entrevista se publicará próximamente.

