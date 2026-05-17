¿Cuándo es el Paro Nacional de Maestros 2026? CNTE anuncia huelga, mega marcha y plantón indefinido en el Zócalo de la CDMX

la CNTE fue fundada en 1979. Crédito: REUTERS/Henry Romero

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha confirmado oficialmente el inicio de una huelga nacional indefinida que provocará la suspensión de clases en miles de escuelas de nivel básico en México. El movimiento disidente no solo vaciará las aulas, sino que trasladará su protesta a las calles con una mega marcha hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde instalarán un plantón de cara a un importante evento internacional.

¿Cuándo inicia la suspensión de labores, qué estados se verán afectados y qué exigen los docentes? A continuación, te compartimos todos los detalles del calendario de movilizaciones.

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¿Qué día inicia el Paro Nacional de la CNTE en 2026?

De acuerdo con lo determinado en la Asamblea Nacional Representativa del magisterio disidente, las fechas clave para este paro de labores quedaron establecidas de la siguiente manera:

25 de mayo de 2026 (Inicio anticipado): La Sección 22 (Oaxaca) comenzará de manera anticipada su jornada de huelga y movilizaciones locales.

1 de junio de 2026 (Paro Nacional General): Esta es la fecha oficial en la que arranca la huelga general en las diferentes entidades federativas del país. Ese mismo día se realizará la marcha masiva hacia el Zócalo capitalino.

Teachers from the National Coordination of Education Workers (CNTE) stand next to tents at the Zocalo, near the Cathedral Metropolitana, as part of a planned 72-hour protest, after taking part in a march against education reforms, in Mexico City, Mexico, March 18, 2026. REUTERS/Henry Romero

La convocatoria de la CNTE anticipa la suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica. Aunque el impacto se sentirá a nivel nacional, la afectación al calendario escolar de la SEP será mayor en los estados donde la Coordinadora tiene su bastión principal: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México.

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Ruta de la marcha y plantón en el Zócalo de la CDMX

Para el lunes 1 de junio, los maestros disidentes tienen programada una mega marcha en la capital del país. Se prevé que la movilización afecte las principales arterias viales del centro bajo la siguiente ruta:

Punto de partida: Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma). Trayecto: Avenida Juárez, cruce por Eje Central Lázaro Cárdenas y avance por la calle 5 de Mayo. Destino: Plaza de la Constitución.

Al llegar al Zócalo de la CDMX, los contingentes instalarán un plantón indefinido. Los dirigentes magisteriales advirtieron que no levantarán el campamento hasta conseguir una mesa de diálogo resolutiva directamente con el Gobierno Federal.

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La amenaza rumbo al Mundial de Fútbol 2026

Un factor crítico de esta huelga es su coincidencia con los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México es una de las sedes. La dirigencia de la CNTE ha sido enfática en que planean aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas si sus exigencias no son resueltas antes del silbatazo inicial.

CNTE pretende manifestarse durante el mundial de fútbol 2026, si no llega a acuerdo con el gobierno. (Cuartoscuro)

“Los ojos del mundo estarán en México y nosotros daremos a conocer nuestra inconformidad; si no abrogan la ley del ISSSTE, el balón no va a rodar”, advirtieron representantes del movimiento.

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Se calcula que las movilizaciones podrían afectar de manera indirecta las dinámicas logísticas o de transporte en las zonas aledañas a los recintos sedes, una estrategia de presión que ha encendido las alarmas en el sector turístico y comercial.

¿Cuáles son las demandas de los maestros de la CNTE?

El pliego petitorio de la Coordinadora, por el cual se justifica la suspensión de labores y las movilizaciones masivas, se concentra en cinco ejes principales:

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Sheinbaum "no entiende" el porqué de la manifestación FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007: Exigen un esquema de pensiones digno y la eliminación de las reformas que consideran perjudiciales para su retiro.

Cancelación de la Reforma Educativa actual: Los docentes señalan que la legislación aún conserva rasgos de administraciones pasadas.

Modificaciones al sistema USICAMM: Críticas a los procesos de asignación de plazas y ascensos.

Aumento salarial: Exigen un incremento al salario magisterial de al menos el 100% en sus percepciones básicas.

Reinstalación de docentes: Solución inmediata a la situación de los trabajadores cesados en protestas previas.