México

Biofertilizante ecológico hecho con hormigas arrieras: innovación sustentable de estudiantes universitarios

Aplicación del biofertilizante en parcelas experimentales para mejorar la calidad del suelo

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(Crédito: Universidad Veracruzana)
(Crédito: Universidad Veracruzana)

La creación de un biofertilizante a partir de hormigas arrieras ofrece una alternativa sustentable para la agricultura mexicana. Estudiantes universitarios desarrollan este producto al aprovechar residuos orgánicos generados por la actividad de estos insectos, considerados plaga en distintas regiones del país. El proyecto busca reducir el uso de fertilizantes químicos y mitigar el daño ambiental asociado a su uso.

La propuesta aprovecha la capacidad de las hormigas arrieras para procesar material vegetal y generar residuos ricos en nutrientes.

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De acuerdo con información publicada por la Gaceta de la UV, el biofertilizante contiene compuestos que favorecen el crecimiento de cultivos y la regeneración de suelos degradados. Estas propiedades abren la puerta a su uso como complemento o sustituto de insumos tradicionales.

El biofertilizante disminuye el uso de agroquímicos y mejora la salud del suelo

El desarrollo de este biofertilizante responde a la necesidad de reducir la dependencia de agroquímicos en el campo mexicano. La aplicación del producto en parcelas experimentales ha mostrado una mejora en la calidad del suelo y en el desarrollo de las plantas. Según la publicación, los ensayos realizados reportan incrementos notables en la biomasa vegetal y una mayor retención de humedad en la tierra.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La imagen muestra un denso bosque tropical, con árboles cubiertos de musgo y plantas epífitas, así como una abundante vegetación en el suelo. Al fondo, se aprecia un río serpenteando entre la selva, evidenciando la riqueza hídrica y biológica de este ecosistema. Los bosques tropicales son vitales para la regulación climática y refugio de innumerables especies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de residuos de hormigas arrieras, que suelen eliminarse por considerarse un problema para los agricultores, permite transformar una fuente de conflicto en un insumo productivo.

La reutilización de estos desechos reduce la presión sobre los productores y disminuye los costos de manejo de plagas, al ofrecer una alternativa que contribuye a la restauración ambiental.

La innovación abre posibilidades para la agricultura sostenible

El proyecto desarrollado por estudiantes universitarios surge como respuesta a los retos ambientales y económicos que enfrenta la agricultura en México. La innovación permite aprovechar recursos locales y promueve el manejo integrado de plagas, sin recurrir a sustancias tóxicas.

Además, representa una opción viable para pequeños productores que buscan alternativas de bajo costo y bajo impacto ambiental.

(Crédito: Universidad Veracruzana)
(Crédito: Universidad Veracruzana)

La validación experimental y el interés mostrado por sectores productivos indican que el biofertilizante tiene potencial para su escalamiento y adopción en distintos cultivos.

Los desarrolladores señalan que el siguiente paso será perfeccionar el proceso de producción y ampliar su aplicación en campo, con el objetivo de beneficiar a más comunidades rurales.

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