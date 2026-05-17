Clara Brugada llama en Azerbaiyán a construir “ciudades cuidadoras” con enfoque feminista

En el Foro Urbano Mundial, Clara Brugada llamó a fortalecer el papel de los gobiernos locales frente a desafíos como la crisis climática, la violencia y la desigualdad.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, participó en el Foro Urbano Mundial (WUF13) realizado en Azerbaiyán, donde presentó a la capital mexicana como referente de una agenda urbana enfocada en los cuidados, la igualdad y el derecho a la ciudad rumbo a la edición de 2028, que tendrá como sede a la capital del país.

Durante su intervención en Bakú, la mandataria capitalina afirmó que las ciudades deben asumir un papel más activo frente a problemas globales como la crisis climática, la desigualdad social, la violencia y el acceso a la vivienda.

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Urbanismo feminista y derecho a la ciudad

En la inauguración de las Asambleas del WUF13, Brugada defendió la necesidad de impulsar un “multilateralismo urbano” encabezado por gobiernos locales para atender los desafíos contemporáneos desde una perspectiva social, económica y ambiental.

La mandataria sostuvo que la vivienda no puede analizarse de forma aislada y planteó que el derecho a una vivienda adecuada forma parte de una transformación territorial más amplia.

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También llamó a construir “ciudades cuidadoras”, enfocadas en proteger a mujeres, infancias y sectores históricamente excluidos.

“Construyamos ciudades refugio donde nunca más el color de la piel, el origen o el acento sean motivo de exclusión”, expresó durante el encuentro internacional.

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Clara Brugada plantea alianza global de ciudades por la paz

La jefa de Gobierno también convocó a crear una alianza internacional de gobiernos locales orientada a la construcción de territorios de paz y al fortalecimiento del derecho internacional.

En su mensaje, destacó que los municipios y gobiernos subnacionales son el nivel institucional más cercano a la ciudadanía y, por ello, tienen capacidad para transformar la vida cotidiana mediante servicios públicos, infraestructura y políticas sociales.

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Además, consideró que las ciudades deben participar de manera más activa en los debates globales y llamó a consolidar un movimiento municipalista con mayor presencia internacional.

Entre los principales planteamientos presentados por la mandataria destacaron:

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Impulsar ciudades con enfoque de cuidados y bienestar social .

Vincular políticas de vivienda con combate a desigualdades y crisis climática .

Fortalecer el papel de los gobiernos locales en la agenda internacional .

Promover espacios urbanos seguros para mujeres y niñas .

Construir alianzas internacionales de ciudades por la paz.

Violencia doméstica y desigualdad, ejes del debate

Más tarde, durante la clausura de la Asamblea de Mujeres del WUF13, Brugada presentó la estrategia de urbanismo feminista impulsada en la Ciudad de México, centrada en la seguridad, la movilidad y la redistribución de las tareas de cuidado.

La mandataria señaló que muchas desigualdades y expresiones de violencia comienzan dentro del hogar, por lo que consideró necesario replantear las políticas urbanas y de vivienda con perspectiva de género.

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En ese contexto, mencionó que una alta proporción de las agresiones sexuales registradas en la capital ocurren en espacios domésticos, situación que, dijo, evidencia la necesidad de garantizar viviendas y entornos más seguros para las mujeres.

“Las mujeres han sostenido el mundo”: Brugada

Durante su participación, Clara Brugada reivindicó el trabajo doméstico y de cuidados realizado históricamente por las mujeres, al señalar que estas labores continúan invisibilizadas pese a su impacto social y económico.

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La mandataria cuestionó que el desarrollo urbano haya priorizado grandes obras e infraestructura sin considerar sistemas públicos de cuidados que permitan reducir la carga del trabajo no remunerado.

“Las mujeres han sostenido el mundo sobre hombros invisibles”, afirmó al cierre de su intervención.

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Al Foro Urbano Mundial también asistieron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como integrantes del gobierno capitalino y diplomáticos mexicanos en Azerbaiyán.