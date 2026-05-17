Alito Moreno se solidariza con las víctimas de la masacre en Puebla

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, atribuyó el crimen a la crisis de violencia en el país. |Crédito: Cuartoscuro

Diez integrantes de una familia fueron asesinados en Tehuitzingo, Puebla, este 17 de mayo, entre ellos una menor de edad. El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, calificó el caso como una muestra de la crisis de violencia que se vive en México.

El presidente del PRI expresó solidaridad a los familiares de las víctimas en Puebla y mencionó que “no vamos a dejar que este horror se normalice y mucho menos que quede impune.”

PUBLICIDAD

Según declaraciones de Alito Moreno en redes sociales, los presidentes municipales se enfrentan solos al crimen debido a que el gobierno de Morena retiró recursos, debilitó a las policías locales y concentró la seguridad sin obtener resultados. El dirigente del PRI señaló que al desproteger a los municipios, se afecta directamente a la población.

El líder del PRI exigió restituir el presupuesto a los ayuntamientos y fortalecer sus capacidades para responder a la ola de violencia. Moreno afirmó: “Sin municipios fuertes no hay seguridad posible, y mientras esta incompetencia continúe, la violencia seguirá cobrando vidas”.

PUBLICIDAD

Diez personas mueren en ataque armado en comunidad de Tehuitzingo

La Fiscalía de Puebla confirmó que nueve víctimas fallecieron en el sitio y una más camino al hospital tras el atentado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al menos diez personas, incluyendo una menor de edad, murieron durante la madrugada de este 17 de mayo tras un ataque armado en Texcalapa, comunidad del municipio de Tehuitzingo en el estado de Puebla, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP).

Las autoridades estatales detallaron que el grupo de víctimas se encontraba en una vivienda cuando sujetos armados irrumpieron y abrieron fuego, dejando seis hombres, tres mujeres y una menor sin vida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con EFE, la Fiscalía de Puebla informó que nueve personas perdieron la vida en el lugar y una mujer falleció camino al hospital. La dependencia abrió una investigación formal por los homicidios y desplegó, junto con la Policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, un operativo de seguridad en la zona.

Según los primeros datos, la familia atacada estaría vinculada al sector del transporte local. Elementos municipales acudieron al sitio luego de que un habitante reportó personas aparentemente sin vida. Al llegar, hallaron varias víctimas con lesiones provocadas por armas de fuego.

PUBLICIDAD

La SSP señaló que mantienen patrullajes y revisiones en los accesos a la comunidad mientras continúan las indagatorias y labores de inteligencia para ubicar a los responsables.

Alito Moreno conversa con Corina Machado sobre la democracia

El dirigente del PRI advirtió sobre el riesgo de que México siga el ejemplo venezolano de concentración de poder y deterioro democrático. Crédito: X/@alitomorenoc

Una reunión entre Alito Moreno y María Corina Machado, opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, llevó al dirigente del PRI a advertir sobre el riesgo de autoritarismo en México, tomando a Venezuela como ejemplo para alertar sobre las posibles consecuencias de la concentración de poder político y sus alianzas con el crimen organizado.

PUBLICIDAD

La conversación realizada el pasado 15 de mayo se dio en el contexto de una gira de tres días de Moreno por Washington DC, donde el priista sostuvo encuentros dirigidos a robustecer la denuncia pública contra lo que denomina “narcopolíticos” de Morena, e insistió en la urgencia de fortalecer la defensa de la democracia mexicana, de acuerdo con su publicación en X.