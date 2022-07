Cuauhtémoc Blanco no descartó contender por la presidencia de México; deseó buena suerte a las “corcholatas”

El mandatario estatal aún no decide quién será su "corcholata" favorita (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM)

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, aseguró que aún no tiene una “corcholata” favorita, sin embargo, afirmó que “algún día” le gustaría ser competir por la Presidencia de México, pero que actualmente su prioridad es terminar su mandato en tiempo y forma.

En un encuentro con los medios de comunicación, el ex futbolista señaló que aún no decide que rumbo tomará su vida una vez que culmine su mandato estatal, pero no descartó que en algún momento de su vida le interesaría contender para convertirse en el titular del Ejecutivo.

“Mi objetivo es estar aquí y cuando se acerquen las elecciones tomaré una decisión, si sigo en la política o voy a otro objetivo que siempre he deseado, ser entrenador y estar algún día en algún mundial con la Selección Mexicana”, declaró el mandatario estatal.

No obstante, Blanco comentó que aún no logra decidirse por su “corcholata” favorita, aunque les deseó suerte en la encuesta que realizará Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para definir quien será su candidata o candidato que los represente en las elecciones presidenciales de 2024.

Las "chorcholatas" de AMLO lideran encuestas (Fotos:CUARTOSCURO)

“Que gane el mejor, yo siempre les he dicho y muchas veces lo he dicho aquí, quien toma las decisiones es la gente, no nosotros”, sostuvo.

Y es que las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) han liderado las encuestas, posicionándolos como los favoritos entre las y los mexicanos. De acuerdo con un estudio realizado por la casa consultora CE Research, publicado el pasado 14 de junio, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lideró con el 39% de la aprobación de los encuestados, mientras que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se posicionó con el segundo lugar con el 35% de popularidad.

Pese a ser uno de los más cercanos al Jefe del Ejecutivo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob) fue el que menos aprobación alcanzó entre las “corcholatas”, debido a que sólo consiguió el 7%, siendo superado por Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado de la República.

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien se encuentra en los primeros número es Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador. Asimismo, en el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya consiguió sobresalir a pesar de que se encuentra fuera del país.

Ricardo Monreal y Fernández Noroña figuraron entre los favoritos de los encuestados (Foto: CUARTOSCURO)

Asimismo, recientemente, Santiago Creel, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, externó que se siente listo para encabezar la candidatura por la presidencia de la República, representando a la coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es un mensaje de que yo estoy listo, yo estoy puesto (...) puesto para lo que decida la militancia del PAN en primer lugar, y puesto para que lo decidan los militantes, los simpatizantes y el resto de mexicanas y mexicanos. Yo por México voy, y por eso estoy en Va por México”, declaró el panista en un encuentro con la prensa de Jalisco el pasado 29 de junio.

Mientras tanto, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, también alzó la mano para ir por la presidencia, pero sólo si Movimiento Ciudadano (MC) se lo requiere: “Estamos listos para el 2024. Tenemos liderazgos extraordinarios, perfiles que van a saber llevar esta nueva era a buen puerto. En lo personal, en lo local, yo terminé un ciclo político, pero vienen liderazgos que han aprendido, que han gobernado, que han legislado, que han demostrado su capacidad, por eso me siento muy orgulloso”.

