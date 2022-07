Cuauhtémoc Cárdenas arremetió contra aspirantes presidenciales: “Ninguno propone ningún cambio”

El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas llamó a presentar proyectos de nación que aborden temas económicos, electorales, sociales, etcétera y que no todo quede en aspiraciones FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Cárdenas, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado a los partidos políticos o a los aspirantes presidenciales a presentar una verdadera propuesta de cambio rumbo a la presidencia, y que no se queden únicamente en las palabras o en las publicaciones de redes sociales.

Cuauhtémoc Cárdenas, quien fuera candidato presidencial por el Frente Democrático Nacional en 1988 y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los procesos electorales del año 1994 y el año 2000, presentó su reciente libro Por una Democracia Progresista.

Sin embargo, durante la cita en el Colegio de San Ildefonso, en el Anfiteatro Simón Bolívar, aprovechó para lanzar algunas críticas en contra de las personas que se han destapado rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, incluidos los morenistas que abiertamente se asumieron como las “corcholatas” de la Cuarta Transformación.

De manera específica, y sin puntualizar sobre partidos, colores o incluso nombres, aseguró que ninguno de ellos “está proponiendo ningún cambio” concreto en ámbitos como el modelo económico mexicano, en institucionalidad política y por último, en la configuración de la sociedad.

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que antes de lanzarse por un favorito rumbo a 2024, analizará las propuestas que los candidatos o prospectos a candidatos presenten FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Por ello, convocó a todos los interesados en ocupar la silla presidencial que Andrés Manuel López Obrador dejará vacante a publicar no solo sus dichos e improperios, sino una propuesta de carácter electoral, político, entre otros.

“Yo lo que no veo son las propuestas de los partidos políticos en este momento. Todos tienen desde su programa y su declaración de principios, pero me parece que tendrían que estarse planteando una propuesta”, advirtió el ex funcionario público.

Aseguró que para simpatizar con la gente, y así tener la oportunidad de ganar al electorado, es necesario que digan y dejen claro por qué aspiran a la presidencia de México, lo que proponen, para qué quieren el voto o por qué deberíamos dárselo.

Por último, aseguró que el candidato que mejor represente a la gente, y quien le entre a “todo”, desde lo económico, la violencia, la inseguridad, cuestiones ambientales y todo “lo que quiere decir igualdad”, entonces tendrá ventaja sobre sus adversarios.

Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que antes de tener aspiraciones políticas, es necesario presentar un proyecto de nación y que no todo se quede en las palabras o en las redes sociales FOTO: ALAN ORTEGA /CUARTOSCURO.COM

Cuauhtémoc Cárdenas no ve proyectos políticos eficientes en México

Este escenario se dio unos meses después de que el ex candidato a la presidencia revelara que no es afín a la Cuarta Transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador, pues cuando se le cuestiona al respecto, todavía no sabe lo que significa.

El michoacano detalló que en el actual México parece que, elección tras elección, únicamente se llevan a cabo improvisaciones y ocurrencias, en lugar de perfilar proyectos que tengan como guía la protección del estado de derecho mediante objetivos y metas similares.

Entonces también realizaba la presentación de su libro al público, y fue cuestionado sobre los proyectos políticos que persiguen las alianzas actualmente. En respuesta, dijo, existe una falta de continuidad en el país, pues señaló que no se ha logrado consolidar ninguno en los últimos años.

Incluso consideró que desde la Cuarta Transformación del Movimiento Regeneración Nacional han faltado propuestas y programas sociales que realmente hagan frente al rezago social, a las crisis de violencia, la inseguridad, entre otros rubros que parecieran abandonados.

En ese momento, como ahora, se negó a entregar un perfil o a mostrar su favoritismo por una persona rumbo a las elecciones de 2021, pues aseguró que primero debe analizar las propuestas que éste tiene para con la nación.

