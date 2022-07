“No tenemos derecho a fallarle a AMLO”: Mario Delgado pidió unidad en Morena rumbo al 2024

Mario Delgado habló sobre el futuro de Morena (Video: Twitter/@mario_delgado)

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carillo, aseguró que su principal objetivo al frente del partido fue, es y será no fallarle a la confianza que le brindó la militancia, pero, sobre todo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando asumió su cargo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exdiputado federal aseveró que, para todos los puestos de elección popular que estarán en juego en 2024, se garantizará piso parejo desde la dirigencia nacional, especialmente para aquel o aquella que competirá por la Presidencia de la República.

“Desde la dirigencia de @PartidoMorenaMX no tenemos derecho a fallar a nuestro presidente @lopezobrador_ ni al pueblo de México. ¡Vamos a garantizar piso parejo en el proceso de selección de nuestra candidata o candidato rumbo a 2024!”, redactó este jueves 30 de junio.

Mario Delgado mandó mensaje a "corcholatas" (Foto: Twitter/@mario_delgado)

El tuit de Delgado Carrillo estuvo acompañado por un video de un minuto con 26 segundos, en el cual aseguró que su papel como presidente nacional se basa en mantener el principio de neutralidad en todos los ámbitos donde se vea involucrado el instituto, pues en caso de hacerlo podría restarle credibilidad a la Cuarta Transformación.

Ante lo cual, sentenció que él no dará ningún motivo, ni interno ni externo, para que se le reste veracidad al trabajo que muchos ciudadanos han cimentado a favor del movimiento político, por lo que reiteró que el “piso parejo” será una realidad en los próximos comicios a celebrarse a nivel nacional.

Además, el también exsenador explicó que su principal encomienda en el movimiento ha sido garantizar que exista una “verdadera unidad permanente”, la cual, expresó, solo se logra con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucho respeto para todos.

“Yo no puedo traicionar la confianza del Presidente de la República. Si yo pierdo la neutralidad, la imparcialidad, le voy a hacer muchísimo daño al movimiento porque se le va a restar credibilidad al proceso de selección y yo no voy a dar ningún pretexto para una ruptura justificada”

Mario Delgado se reunió con Andrés Manuel López Obrador después del triunfo morenista en 4 gubernaturas (Foto: Mario Delgado)

Continuando con su disertación, mandó un mensaje a los presidenciables y sentenció que él no espera caerles bien, por lo que energéticamente afirmó que no habrá favoritismos ante nadie, además de que se privilegiará la parcialidad.

Finalmente, ante la cámara, aceptó que los posibles candidatos al Ejecutivo Federal son conscientes de la responsabilidad que tiene al frente del movimiento que llevó al triunfo a López Obrador, por lo que pidió unidad y respeto para lograr los objetivos trazados.

“Yo no quiero caerle bien a ellos, yo quiero que me respeten y, por eso mismo, vamos a conducir con mucha transparencia. Nadie va a poder quejarse de favoritismos, nadie va a poder quejarse de parcialidad. Ellos saben que yo no traicionaría por nada la confianza que el presidente tiene en mí y ni la posibilidad que tengo yo de contribuir al movimiento haciendo un proceso imparcial rumbo al 2024″, finalizó.

Mario Delgado no se quedó callado ante las exigencias de renunciar al partido Morena, y aseguró que por el momento debe permanecer la unión sobre la traición de querer dividir (Foto: Twitter / @mario_delgado)

En tanto, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente nacional de Regeneración Nacional incurrió en calumnia y la falta al deber de cuidado al iniciar la campaña de “traidores a la patria” contra las y los legisladores que votaron en contra de la Reforma Eléctrica de López Obrador.

La autoridad electoral determinó que, derivado de una publicación en su perfil de Twitter, el líder partidario y el instituto que dirige incurrieron en la falta mencionada contra la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro. Se destacó que dicha determinación también aplicó para Morena como partido.

