Cómo recibir los beneficios del programa “Bienestar para las mujeres en situación de violencia”

El apoyo Bienestar para las mujeres en Situación de Violencia, actualmente otorga 5 mil pesos mensuales a las mujeres acreedoras de este beneficio. Tiene una duración de seis meses durante seis meses y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum recientemente anunció un aumento en los próximos meses para que sea considerado como un salario mínimo.

La cantidad de dinero asignada para las mujeres en situación de violencia se realiza a través de una transferencia directa.

“Este apoyo económico que se les da, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica”, señaló la mandataria.

¿Cómo registrarse?

El objetivo principal de este apoyo es reducir al mínimo la violencia ejercida contra las mujeres en la Ciudad de México. Por eso se incluye la atención institucional especializada, la ayuda económica, así como protección en espacios de refugio cuando sea necesario. Para que las mujeres que sufren de violencia puedan abandonar ese ambiente y reestructuren una vida mejor.

Cabe mencionar que las mujeres víctimas de violencia recibirán el apoyo psicológico integradas en el programa de “Lunas” y la atención legal con las “Abogadas de las Mujeres”. Quienes van a guiarlas en caso de denuncia contra sus agresores. Aunado a ese apoyo, todas las que requieran podrán ser incorporadas a los PILARES. Con la finalidad de que puedan recibir capacitación en algún oficio y convertirse en emprendedoras.

Esto va dirigido a todas las mujeres que viven violencia extrema o se encuentran en riesgo feminicida de la Ciudad de México.

Para solicitar el apoyo únicamente debes ingresar a la página oficial de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y revisar la convocatoria en el apartado de “Programas”. Donde encontrarás la convocatoria vigente y también una vez te hayas registrado aparecerán los resultados en un comunicado para ver si fuiste seleccionada.

El Programa Bienestar

Bienestar para las mujeres en situación de violencia es un programa social cuya finalidad es el fortalecimiento de la capacidad económica, acceso a la justicia y generar un plan de vida para empoderar a las mujeres.

Por lo que se otorga un apoyo económico a las mujeres que se encuentran en un alto grado de violencia, apoyo psicológico, asesorías jurídicas y atención del área de trabajo social.

El plan consiste de tres acciones: el acercamiento a las mujeres a terapia psicológica individual o colectiva, asesorías jurídicas para poder fomentar la toma de decisiones e iniciar o continuar los trámites legales en materia familiar o penal.

Así mismo se realiza un seguimiento por parte del área de trabajo social, la cual estudia el caso de las beneficiarias para elaborar un plan de acción de vida libre de violencia y así fortalecer su autonomía física, económica y social.

Violencia en México y dónde solicitar ayuda

En México matan un promedio a más de 10 mujeres al día, la violencia contra la mujer en México es una situación muy grave que ha venido creciendo en los últimos años y es importante que las afectadas se acerquen a este tipo de programas o a alguna institución para solicitar ayuda.

