Huelga en Nacional Monte de Piedad: en qué caso podría extenderse un año

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La huelga en Nacional Monte de Piedad lleva 7 meses y se extendería un año en el caso de que el sindicato decida llevar el conflicto por la vía judicial hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con Aldo Torres, vocero del Nacional Monte de Piedad, si el sindicato opta por recurrir a la Suprema Corte para impugnar la declaración de inexistencia de la huelga, la resolución de la Corte se limitaría a determinar la existencia legal de la huelga y no abordaría el fondo del conflicto.

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De acuerdo con la postura institucional en charla con Infobae México, la huelga fue inicialmente considerada existente por una juez, pero tanto la empresa como un sindicato independiente solicitaron la revisión del caso ante un juez federal, quien resolvió que el sindicato había incurrido en prácticas irregulares para el estallamiento del paro laboral.

Ante esta decisión, el sindicato anunció su intención de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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La dirección explicó que, si esta vía se concreta, el proceso podría extenderse hasta un año, durante el cual los aproximadamente mil ochocientos trabajadores sindicalizados permanecerían sin recibir salario ni prestaciones, por mandato de ley.

Desde la perspectiva de la administración del Nacional Monte de Piedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente se pronunciaría sobre la existencia o no de la huelga, sin entrar al fondo de las demandas laborales.

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¿Cuándo abrirán el Nacional Monte de Piedad?

El cierre de 302 sucursales afecta a numerosos mexicanos que dependen de estos servicios.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró un dictamen con una propuesta de solución, la cual será evaluada y sometida a votación por la base trabajadora, según indicó Aldo Torres, vocero de la institución.

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Para que las sucursales vuelvan a operar, es imprescindible que los aproximadamente mil ochocientos trabajadores sindicalizados voten sobre la propuesta elaborada por la STPS.

Tras siete meses de paro, la continuidad del Nacional Monte de Piedad depende de la votación de 1,800 trabajadores sobre la propuesta de la Secretaría del Trabajo para reabrir las 302 sucursales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha de dicha votación aún no se ha definido, pues depende de la convocatoria que realice la Secretaría en los próximos días, en la que también se establecerán los pasos siguientes para resolver el conflicto.

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Solo después de que se complete este proceso democrático y exista un acuerdo, será posible avanzar hacia la reapertura de las sucursales.

Las demandas principales del sindicato de trabajadores del Nacional Monte de Piedad se centran en la reposición de plazas que fueron sometidas a concurso, lo que constituye el núcleo del conflicto laboral.

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La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Además, el sindicato ha manifestado su preocupación por la preservación de prestaciones, en particular el seguro médico privado, ante rumores sobre la posible eliminación de ese beneficio.

Otras exigencias incluyen el respeto a la antigüedad para acceder a la jubilación, mejoras en las condiciones laborales generales y el rechazo a la asignación de cargos a personas de confianza en detrimento de los derechos sindicales.

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