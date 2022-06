Metro suspendió servicio en un tramo de la Línea 1 por revisión del sistema de suministro eléctrico

(FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Esta mañana, tras la hora de apertura del Sistema de Transporte Colectivo Metro, diversos usuarios reportaron que la Línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, no está brindando servicio.

A través de redes sociales, usuarios que se disponían a viajar señalaron desde retrasos de más de 15 minutos en vagones, hasta avisos de policías que les expresaron que la línea no ofrecería servicio la mañana de este domingo 19 de junio.

“Que pasa en la linea 1 por que gritan los policias de @SSC_CDMX que no hay servicio estoy en balderas”, publicó un usuario en su cuenta de twitter.

Minutos más tarde, el STCM informó en su cuenta oficial que la situación se debía a la revisión del suministro eléctrico.

“Debido a revisión del sistema de suministro eléctrico, se encuentra sin servicio el tramo de Pantitlán a Salto del Agua, personal del sistema labora en la zona.”

Cabe señalar que la suspensión del servicio es de manera parcial, y abarca del tramo que va de Pantitlán a Salto del Agua. En tanto, y de acuerdo con la información oficial, la línea rosa sigue operando con normalidad del tramo de Observatorio a Balderas por ambas direcciones.

En tanto, muchas de las personas que se disponían a llegar a sus destinos por esta vía de transporte, acusaron falta de apoyo por parte de los elementos de seguridad del metro.

“Los policías solo dicen NO HAY SERVICIO LÍNEA 1 sin dar información completa de dónde salen los camiones o que otra ruta puede ser la adecuada”, “Según los policías de Gómez Farías no hay servicio de Pantitlán a Salto del agua. Y como siempre no saben en qué tiempo se va a reestablecer”, fueron algunos de los comentarios.

Posteriormente, como ruta alterna, se notificó que la Red de Transporte Público (RTP), bridaría servicio de Pantitlán a Balderas. El aviso fue emitido vía redes alrededor de las 8:00 horas (tiempo del centro de México), casi una hora después de que se presentara la suspensión de servicio en el tramo del STCM, Línea 1.

(Twitter/@MetroCDMX)

Información en desarrollo...