Connie Losada: la argentina que trajo a México la vacuna contra el COVID-19

Entrevista Constanza Losada CEO de Pfizer en México

En marzo de 2020 se declaró oficial la catástrofe mundial que veíamos crecer desde la víspera de ese año con un extraño caso de gripa en China: la alerta máxima global por la pandemia del COVID-19. Un virus que ha cobrado unas seis millones de vidas... y contando. En ese momento, la argentina María Constanza Losada fue designada como CEO de Pfizer en México, primera mujer en el cargo. Nerviosa, porque ni siquiera imaginaba lo que venía con el virus, afrontó la misión, sin saber tampoco el gol que se anotaría en el país azteca.

A principios de diciembre de ese mismo 2020, tras presentar su vacuna en tiempo récord (ese tipo de fármacos suelen tomar años de proceso) la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) dio el visto bueno para su aplicación. E incluso horas antes, el gobierno de México había hecho lo propio.

Connie Losada es Contadora Pública Certificada (CPA) por la Universidad Argentina de la Empresa. Tiene cerca de 15 años de trayectoria profesional, diez de los cuales ha trabajado en Pfizer desde diferentes cargos directivos a nivel nacional, regional y global. Entre esos puestos está el de directora de Finanzas para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Probablemente el nombre de la argentina como tal no aparezca de ahora en delante en los textos de historia mexicana... pero sí lo hará su gran anotación: el 23 de diciembre México fue el primer país de Latinoamérica en obtener la vacuna contra el COVID-19, de la pionera Pfizer. El rostro de Losada se enciende de emoción al recordar todo el proceso en un diálogo con Infobae.

Pregunta. ¿Cómo ha sido ser la primera mujer que es CEO de Pfizer en México?

Respuesta. Sin dudas ha sido una experiencia única, desde el punto de vista personal y profesional, ha sido un honor tener esta oportunidad y ha sido un momento también histórico el de Pfizer, globalmente y aquí en México; ser parte de haber traído la vacuna a este país ha sido una experiencia única que ha marcado mi vida. También a sido un honor ser la primera mujer en los 71 años que lleva Pfizer en México, en poder liderar la organización. Y a la vez es una gran responsabilidad. No se puede aspirar a lo que uno no ve, y dar visibilidad a que las mujeres podemos llegar a ocupar posiciones de liderazgo sin duda ayuda a que niñas y mujeres que están en este camino puedan aspirar a lograr lo que ellas deseen. Para mí es un responsabilidad seguir trabajando para derribar esos sesgos que existen en términos de equidad de género.

P. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí?

R. A mí me nombraron en abril del 2020. Siempre hago el chiste de que “comenzó la pandemia y llegué yo a México”, así que fue al mismo tiempo. Fue un gran reto porque desde el principio tuve que liderar la organización de manera remota, así que han sido dos años de muchísimos aprendizajes. Pero también han sido años de oportunidades de aprender cosas que de otra manera hubiera sido imposible. Nos ha permitido también saber de lo que somos capaces como organización y como equipo aquí en México.

P. ¿Qué fue necesario para aplicar la vacuna contra el Covid en diciembre del mismo 2020?

R. Fue hacer posible lo imposible, y lograr la vacuna en ocho meses. El objetivo era en octubre del 2020 tener una vacuna. Entonces nosotros comenzamos nuestras conversaciones con los gobiernos alrededor del mundo. Tuvimos conversaciones tempranas para que, en caso de tener una vacuna, traerla lo más pronto posible a México. Así fue que se convirtió en el primer país en Latinoamérica en aprobar la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, incluso unas horas antes que la FDA. Y el primer cargamento de Latinoamérica llegó aquí a México, el 23 de diciembre de 2020. El regalo de Navidad fue que la primera persona vacunada en Latinoamérica fue una mujer mexicana.

P. ¿Había posibilidad de que la vacuna se tuviera incluso antes?

R. No, antes de ese tiempo récord no era posible.

P. En distintas ocasiones has mencionado que para una mujer el éxito profesional no debería estar contrapuesto a decisiones de su vida personal como formar una familia y tener hijos, ¿cómo es posible lograr esta combinación en tu caso?

R. Tuve la ventaja de nacer en una familia donde mi madre ya tenía una carrera profesional y seis hijos. Desde chica viví una realidad en la que era normal que la mujer pudiera tener una vida personal plena y profesional con crecimiento. Entonces jamás pensé que tenía una limitación por ser mujer. Y luego en mi vida he contado con apoyo de distintas partes, desde mi esposo que incluso se vino a vivir para acá (México) conmigo, hasta de las compañías en las que he trabajado. He tenido grandes mentoras mujeres que me han ayudado en esos momentos donde una tiene dudas para asumir nuevas responsabilidades y confiar en una misma y salir de la zona de confort. Creo que es importante esta red de contención, tanto a nivel familiar como laboral, para seguir creciendo y tener más oportunidades.

P. ¿Qué les dirías a las mujeres que vienen detrás de ti?

R. Primero, que sepan que pueden lograr lo que ellas quieran. Que se rodeen de personas que las apoyen en el camino. Que se preparen, es importante no solamente soñarlo sino también formarse. Y pedir ayuda, a veces nos cuesta porque queremos ser perfectas en todo lo que hacemos; nos cuesta pedir ayuda y creo que es importante también pedir ayuda de otras mujeres que han recorrido ese camino antes para poder aprender de ellas y facilitar el camino para llegar a ser quien una busca ser en la vida.





SEGUIR LEYENDO: