Tunden a Morena por presumir a AMLO en el metro de la CDMX: “¿Y si se va directo a la estación resultados?”

(Foto: Facebook / @csdrones//Twitter/@PartidoMorenaMx)

Luego de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió una foto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viajando en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, las críticas no han dejado de llover.

Y es que el pasado 14 de junio, el partido guinda publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía de hace años en la que se muestra al ahora mandatario mexicano viajando en el transporte público de la Ciudad de México (CDMX); junto al tuit, Regeneración Nacional escribió: “Próxima estación: Esperanza”.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios recordaron el colapso de un tramo de la Línea 12 de Metro, exigiendo justicia o ironizando en que el jefe del Ejecutivo rezaba para que “no se caiga”.

(Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

“AMLO pensando: ‘Que no se caiga está chingadera mientras que hago circo. Amén!’”, “Próxima estación: Olivos. Ah no, que ya no existe. Pero afuera venden unas buenas garnachas”, “Próxima estación: A pagar por todos los delitos cometidos” y “A la gente hay que mantenerla pobre pero con esperanza”, fueron algunos de los comentarios.

Otros cibernautas bromearon en que el presidente López Obrador nunca llegó a la estación “esperanza”, por lo que le solicitaron cambiar de ruta y llegar directo a la parada “resultados”.

“Y si mejor se va directo a la estación : Resultados”

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“La esperanza de que llegue a Palacio Nacional y se ponga a jalar”, “Y nunca pudo llegar. Así se quedó en el viaje”, “¿Esperanza de robar y que no nos cachen?”, “No joven, ya se pasó por un buen, mejor bájese en la de incompetencia, le queda más cerca de donde va”, escribieron otros usuarios.

“¿El destino será Houston?”, cuestionó una usuaria, en referencia a la mansión de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

Al igual que la cuenta oficial de Morena, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue blanco de las críticas tras comparar el Parque Ecológico de Xochimilco con Suiza.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Y es que el 13 de junio, la mandataria capitalina compartió una foto del parque, con la frase: “No, no es Suiza, es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México”.

En pocos minutos, los usuarios llenaron el tuit con quejas y denuncias, pues aseguraron que en lugar de presumir pequeños logros, debería de hacerse cargo de otros problemas de la ciudad que siguen inconclusos.

Uno de los comentarios destacados fue el del creador de contenidos Chumel Torres, quien declaró que la belleza del parque se asimilaba con llevar a los culpables del colapso de la Línea 12 del metro a la cárcel.

Claudia Sheinbaum fue blanco de las críticas tras comparar el Parque Ecológico de Xochimilco con Suiza (Foto: Captura de pantalla)

“Casi tan hermoso como ver algún responsable de la línea 12 tras las rejas”

Mientras que el ex presidente de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, ironizó en que no puede ser Suiza porque ahí “no se cae el metro”.

“No no es Suiza, es la ciudad dé México, según Sheinbaum, una de las más seguras del mundo(para ella y sus secuaces de Morena)”, “Y a ese si le van a dar mantenimiento o se va a a caer, explotar o desintegrar igual que todo lo que supervisa su administración? Es pregunta” y “Pero clarito se ve que no es Suiza, señora”, fueron otras de las respuestas.

SEGUIR LEYENDO: