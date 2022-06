Así fue el ácido comentario burlón de Víctor Trujillo contra Claudia Sheinbaum por comparar a México con Suiza

Claudia Sheinbaum compartió una vista aérea del Parque Ecológico Xochimilco y lo comparó con Suiza. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

El lunes 13 de junio por la tarde, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió en sus redes sociales una foto para presumir los avances del programa Sembrando Parques, en la cual se aprecia una vista aérea del Parque Ecológico de Xochimilco.

De acuerdo con los datos compartidos por el gobierno capitalino, dicho programa ha conseguido la creación y rehabilitación de 16 parques públicos, en los que se han sembrado 175 mil 410 árboles, arbustos y plantas con una inversión de mil 332 millones de pesos.

La foto que publicó Claudia Sheinbaum estaba acompañada del texto “No, no es Suiza es el Parque Ecológico de Xochimilco en la Ciudad de México”, a modo de resaltar los logros que presume haber tenido su iniciativa en materia de infraestructura ambiental.

Como era de esperarse, los usuarios de Twitter respondieron con un sinfín de críticas, memes y cuestionamientos hacia la jefa de gobierno capitalina y hacia la 4T que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Una de las burlas con mayor impacto en la red social fue hecha de manera indirecta, ya que no apareció como una respuesta al tuit original de Claudia Sheinbaum. Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje Brozo, realizó una publicación aparte en la que se mofó de la mandataria de manera indirecta.

“Nein, nein. Das ist nicht Mexiko. Es ist eine kleine Stadt in den Alpen” o, en español, “No no. Esto no es México. Es un pequeño pueblo en los Alpes” fue lo que el comunicador escribió en la publicación, misma en la que adjuntó una foto de lo que parece ser, precisamente, una localidad en los Alpes Suizos.

Víctor Trujillo se burló, indirectamente, de la publicación de Claudia Sheinbaum. (Foto: Twitter/@V_TrujilloM)

A dicha publicación respondió Chumel Torres, quien también se ha consolidado como uno de los más fervientes críticos de los gobiernos de Morena, quien le expresóo a Trujillo: “¡Maldito troll fino! Ya deja de ser un genio p*tamadre!”.

Otros más aprovecharon la situación para hacer burla, también, de la apariencia del Ahuehuete de Reforma, que comenzó a presentar una coloración amarilla en sus hojas. “No, no es Central Park...es el ahuehuete que ya se te secó...” fue uno de los comentarios hechos al respecto, por la usuaria @mayte_1974.

Asimismo, no faltaron quienes, tanto en la publicación de Trujillo como en la original, vieron la oportunidad de hacer comparaciones entre Claudia Sheinbaum y los personajes del anime Heidi, cuya historia se desarrolla en Suiza.





Algunos usuarios aprovecharon la mención Suiza para burlarse de Claudia Sheinbaum y hacer referencia al anime "Heidi". (Imagen: Twitter/@DrNetas)

De manera directa, hubo quienes recriminaron a la mandataria por las presuntas agresiones de elementos de la Policía Auxiliar capitalina hacia dos mujeres y una niña de la comunidad triqui, visibles en un video que inundó las redes ese mismo día. En diversas respuestas, varios usuarios adjuntaron el video y comentaron “No, esto no pasa en Suiza”.

Otro de los temas más referidos por la comunidad de internautas fue el accidente ocurrido el 3 de mayo de 2021 en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, provocado por el desplome de un tramo del puente elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco. El saldo de aquella tragedia fue de 26 personas fallecidas.

“No es New York es la línea 12 del STC...”, No, no es un bombardeo en Ucrania. Es la Línea 12 del metro de la CdMx” y “¿En Suiza también se les caerá el metro por ineptos y corruptos? ¿En Suiza también se harán p*ndejos los gobernantes para no responder por su negligencia criminal?” fueron algunas de las respuestas que señalaron a Sheinbaum y al Movimiento de Regeneracion Nacional (Morena) como responsables del accidente.

Por otro lado, hubo quienes refirieron un video publicado en las cuenta oficial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el cual, además del colapso de la infraestructura en la Línea 12 del Metro, se menciona el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen ocurrido durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Cabe recordar que, en aquel entonces, Sheinbaum no era dirigente de la Ciudad de México, sino que fungía como delegada de Tlalpan, demarcación en la que se encontraba dicho colegio.

SEGUIR LEYENDO