“No declinaré”: Monreal agradeció apoyo a simpatizantes tras no participar en evento de Morena

Ricardo Monreal reafirmó sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024 (Foto: REUTERS/Henry Romero )

Ricardo Monreal, líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, aseguró que no dejará de luchar para convertirse en el candidato a la presidencia de México por parte del partido guinda luego de no participar en el mitin de Toluca, Estado de México el pasado 12 de junio.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) agradeció “todas las muestras de apreció” que le externaron sus simpatizantes ante su inasistencia en el evento de Morena en el Estado de México, mismo en el que participaron grandes personalidades de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), destacando el protagonismo de los presidenciables del partido guinda.

“No se preocupen, estoy entusiasmado y contento de seguir luchando porque nuestra filosofía es no rendirse y continuar la transformación que vive el país. Les pido que no desmayen, reforcemos nuestro trabajo y nuestra convicción. No tengamos miedo, sólo debemos tener miedo al miedo mismo”, mencionó Monreal Ávila en un video que compartió por medio de redes sociales.

Simpatizantes y funcionarios de Morena se reunieron en la explanada del Teatro Morelos, en Toluca, Estado de México. (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Asimismo, Ricardo Monreal dijo estar preparado para “los grandes retos y desafíos del México moderno”, pues en más de una ocasión ha alzado la mano para representar a Morena durante las elecciones presidenciales de 2024, al grado de que ha tenido roces con Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, por el método con el que se elegirá al candidato.

“Les reafirmó, no desistiré, no declinaré, ni me apartaré del propósito fundamental que ustedes y yo nos estamos proponiendo: continuar la transición política en México. Háganoslo con alegría, en su momento, lucharemos con entusiasmo, sosteniendo lo que es la esencia de Morena, sus pilares: la libertad, la dignidad y la democracia. Continuaremos trabajando por México”, externó el presidente de la Jucopo.

La ausencia de Monreal Ávila en Toluca causó revuelo debido a que en el mitin algunos de los servidores públicos pertenecientes a Morena dejaron en claro a quien de los presidenciables apoyarían en la búsqueda de un candidato para 2024. Asimismo, tanto Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); y Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), fueron aclamados por militantes y simpatizantes del partido guinda.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un llamado a la unidad durante el encuentro de Morena en Toluca, Estado de México. (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Tras el mitin morenista, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundador del partido, pidió que todos lo miembros de Morena fueran invitados a este tipo de eventos, sin embargo, decidió no opinar acerca de la ausencia de Monreal Ávila.

“Hasta allá no llego, pero hay que invitarlos a todos. A Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana, hay compañeros de primera”, señaló López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional el 13 de junio.

Ese mismo día, el legislador indicó que no denunciará a sus compañeros de partido, a pesar de que consideró que “ninguna persona puede negar que sean actos anticipados de campañas”.

Claudia Sheinbaum afirmó que Monreal sí fue invitado (Foto: Twitter/@mario_delgado)

“Yo no voy a denunciar a nadie. Yo quiero llevar la fiesta en paz. Son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciando a un compañero por estas infracciones, yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos”, externó en conferencia de prensa desde el Senado.

Por su parte, la mandataria capitalina afirmó que Ricardo Monreal sí fue invitado al mitin, el cual catalogó como un “evento de mucha unidad en nuestro movimiento”.

SEGUIR LEYENDO: